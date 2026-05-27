Egresados de la ENCRyM denuncian retraso de más de un año en entrega de títulos

Egresados de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete (ENCRyM) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) revelaron a Excélsior que desde 2025 esperan sus títulos profesionales, pese a haber cumplido con sus exámenes profesionales.

Ante esto, un grupo de exalumnos envió una misiva a Gerardo Ramos, titular de la ENCRyM; a Joel Omar Vázquez Herrera, titular del INAH, y a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, en la que exigieron que se especifique el estatus actual del trámite de emisión de títulos profesionales y una fecha clara para la emisión de los títulos.

El caso se suma a la exigencia que, en días pasados, hicieron los egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en la que advirtieron que, desde 2024 no han podido tramitar títulos ni cédulas profesionales, pese a cubrir con trámites y requerimientos por esta academia, como informó hace una semana este diario.

Los egresados de la ENCRyM cuestionaron la falta de claridad por parte de las autoridades, dado que sus administrativos les indicaron que el trámite tardaría seis meses; después les informaron que serían ocho meses.

Los egresados de la ENCRyM enviaron una carta a las autoridades culturales solicitando se agilice la emisión de sus cédulas profesionales. Foto: Cortesía INAH

Posteriormente, los egresados recibieron la noticia de que dicho trámite no podrá realizarse hasta que se concretara la renovación de la e.firma de Joel Omar Vázquez, titular del INAH, ante el SAT, la cual está en proceso

para concluir el trámite de alta ante la Dirección General de Profesiones (DGP), autoridad encargada de registrar títulos profesionales, grados académicos y expedir la cédula profesional”.

Dicho argumento les fue informado en marzo pasado, pero durante el último mes han recibido información actualizada sobre el tema.

Los egresados reconocieron que el trámite no está en manos de la ENCRyM, derivado del cambio de titular en el INAH, pero lamentaron la falta de atención y de respuesta de las autoridades, lo que ha derivado en la pérdida de oportunidades académicas y laborales.

Finalmente, agradecieron la emisión de constancias oficiales y cartas que la Secretaría Académica de la ENCRyM ha emitido para certificar su situación académica, aunque lamentaron que dichos oficios han sido rechazados por instituciones de educación superior e instituciones profesionales porque no son documentos con validez oficial.