Trabajadores de Cencropam rechazan traslado y exigen mantener su sede 

Cerca de 50 trabajadores del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) enviaron una misiva a la directora del INBAL, Alejandra de la Paz, en la que exigieron conservar su actual sede —en San Ildefonso 60, Centro Histórico, que ocupan desde 1988—, y no ser trasladados a la Bodega Nacional, en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec.

La misiva, obtenida por Excélsior, fue enviada el 13 de marzo y argumenta que el cambio de sede es “una imposición unilateral de las autoridades, pese a que en las Condiciones Generales de Trabajo del Personal No Docente del INBAL, en su Artículo 68, afirma que todo trabajador tiene derecho a conservar el lugar de adscripción señalado en su nombramiento, y que los cambios únicamente podrían efectuarse “a petición de las autoridades del INBAL siempre y cuando se cuente con la aceptación expresa del trabajador”.

Los aquí firmantes —que representan 60% del personal activo— solicitamos una reunión, ya que en el transcurso del tiempo, respecto a la creación del proyecto de la cuarta sección, en específico, la Bodega Nacional, sólo nos han hecho saber que tenemos que aceptar el cambio de inmueble nos guste o no”, señalaron en la misiva.

Expusieron que luego de un análisis realizado “no podemos aceptar el cambio de inmueble de este centro de trabajo”.

Argumentaron que no existen circunstancias que orillen a tomar dicha decisión y que no se ha considerado la viabilidad física, funcional y estratégica de trasladar a los empleados.

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