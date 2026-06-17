“¡El surrealismo soy yo!”, afirmaba Salvador Dalí, quien lo sabía perfectamente y no temía gritarlo al mundo. Ahora, el público mexicano podrá confirmarlo en la exhibición internacional “Dalí, escenografía de un sueño”. Esta propuesta abrirá sus puertas el próximo 3 de julio en el Palacio de la Autonomía de la Fundación UNAM, ubicado en el corazón del Centro Histórico de la CDMX.

Satírica y mordaz, como la obra del célebre artista español, esta curaduría realizada por Roberto Panté de Phantasya Communicazione promete una travesía sensorial donde el asistente descubrirá cómo el subconsciente y el consciente se diluyen, al igual que los icónicos relojes blandos en la mítica pintura La persistencia de la memoria.

Todo sobre ‘Dalí, escenografía de un sueño’, la expo que invade la CDMX Cortesía ‘Dalí, escenografía de un sueño’

Recorriendo los intrincados pasillos de la mente

La danza del tiempo es la primera de las 80 piezas originales que componen la exhibición. Materializando en sus imponentes tres metros de altura y cuatro toneladas de peso la esencia misma de la filosofía daliniana, esta escultura monumental libera al tiempo de las rígidas ataduras de la lógica, transformándolo en un elemento maleable que fluye, cambia y se somete por completo al juicio de los sueños.

Esta entrada triunfal da paso a las ocho salas que estructuran el recorrido. Cada una contiene una obra principal flanqueada por piezas secundarias de gran valor que, en conjunto, dotan de vida al concepto central de la muestra: el sueño hecho realidad.

Dentro de la selección destaca La persistencia del tiempo, enfocada en el icónico reloj derretido que evoca la fusión definitiva entre temporalidad y realidad. También se encuentra el Homenaje a la moda, una pieza muy relevante de los últimos años de su carrera; el Homenaje a Newton, que muestra cómo el conocimiento puro despoja al ser humano de su naturaleza mortal; y una serie de minuciosas litografías sobre clásicos de la literatura como Romeo y Julieta, Tristán e Isolda y Hamlet”, explica Filippo Emanuele Pandolfini, Director General de Sensea Immersive.

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Asimismo, por primera vez en México se podrá disfrutar del célebre sofá Labios de Mae West, un emblemático diseño en el que se plasma la sensualidad de la boca de la estrella de Hollywood, encarnada en un provocativo color de lápiz labial rojo fucsia.

La experiencia completa, que dura entre 60 y 90 minutos, constituye una aventura de primer nivel. Cada espacio físico contará con música envolvente, proyecciones, textos informativos y hologramas interactivos que logran que cada pieza hable por sí misma.

Para coronar el recorrido, se encuentra la sala de realidad virtual. Durante un lapso de 7 a 8 minutos, y por medio de visores VR de última tecnología, los visitantes se adentrarán de forma literal en los lienzos más célebres del autor, descubriendo incluso elementos que no se encuentran físicamente en la instalación.

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Dalí y Alfred Hitchcock: Un sueño de nitidez escalofriante

“Escenografía de un sueño” no es solamente el nombre de esta propuesta cultural; es también el testimonio vivo de lo que crearon el cineasta Alfred Hitchcock y Salvador Dalí para la película de suspenso Spellbound (1945), cuyo propósito central era explorar los terrenos del psicoanálisis.

Trabajando en colaboración directa, ambos genios construyeron una secuencia capaz de materializar la naturaleza del plano onírico.

Durante los dos minutos que dura la escena en el filme, nos convertimos en testigos anónimos de la exploración casi quirúrgica de la psique, observando con fascinación cómo los sentimientos más profundos, los temores ocultos y las acciones reprimidas se traslucen con nitidez a través del sueño.

Spellbound, con esos ojos vigilantes que te miran de manera fija y penetrante, sintetiza con precisión el núcleo de la exposición: el profundo interés de Dalí por la introspección, el psicoanálisis freudiano, el vasto universo de los sueños y esa constante disputa que existe entre la paranoia, el temor, la curiosidad innata y la percepción real de nuestro entorno”, añade Filippo Emanuele.

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La cita tiene hora, fecha y costo

“Dalí, escenografía de un sueño” contará con un horario corrido de 10:00 a 18:00 horas, de lunes a domingo. El boleto de acceso tendrá un costo que oscila entre los 150 y los 420 pesos de acuerdo con los descuentos aplicables y la experiencia VR elegida. Las entradas están disponibles en taquilla y a través del sitio web oficial (www.daliuniverse.mx) bajo un sistema de horarios fijos para evitar aglomeraciones en las salas.

La idea principal es que la exposición permanezca en la capital del país por lo menos tres o cuatro meses; por lo tanto, estamos pensando en una fecha de clausura para los meses de septiembre u octubre”, concluye Pandolfini.

Al final, la exposición no es solo una mirada al pasado, sino una invitación a cruzar el umbral de nuestra mente y descubrir lo que solo en sueños nos atrevemos a ver.