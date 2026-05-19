Títulos y cédulas pendientes desde 2024 provocan crisis en graduados de la ENAH

Egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) enviaron una carta a Joel Omar Vázquez Herrera, titular del INAH, en la que expusieron que, desde 2024, no se han entregado títulos ni cédulas profesionales, pese a cubrir con los trámites y requerimientos por esta academia.

Esta gran omisión administrativa y falta de compromiso hacia los egresados de la institución que dirige han generado graves afectaciones a nuestra economía y desarrollo, dado que los espacios de contratación laboral profesional, proyectos institucionales y convocatorias académicas solicitan obligatoriamente la presentación del título y/o cédula profesional para ser siquiera considerados en un amplio abanico de oportunidades”, expresaron los afectados en una misiva difundida en redes sociales.

La ENAH es una de las instituciones académicas que más han contribuido a la docencia de la antropología en México y América Latina, con una fuerte presencia en el contexto internacional. Cortesía INAH

Afectaciones laborales por rezago de cédulas

Además, señalaron que la falta de respuesta por parte de las escuelas del INAH, respecto a la entrega de títulos y cédulas profesionales certificadas, ha mermado su acceso a la educación superior y su derecho al libre ejercicio profesional, "limitando gravemente nuestras oportunidades durante más de un año y medio”.

Y aseguraron que este retraso institucional ha colocado a los egresados en una situación de precarización generalizada.

La ENAH es una de las instituciones académicas que más han contribuido a la docencia de la antropología en México y América Latina, con una fuerte presencia en el contexto internacional. Cortesía INAH

Las exigencias de los egresados al INAH

En consecuencia, los afectados exigieron que el INAH resuelva con prontitud la entrega de los títulos y cédulas pendientes correspondientes a los exámenes profesionales acreditados entre diciembre de 2024 y mayo de 2026.

Así como aportar información clara, oficial y transparente sobre el estado actual de los trámites; implementar mecanismos que eviten la continuidad de esta situación para futuras generaciones de egresados; "la entrega de títulos digitales (PDF y XML) según sea solicitado por los interesados”; y la intervención del Órgano Interno de Control de la federación y del INAH para revisar el caso.

Trabajo de estudiantes y académicos de la ENAH en los antiguos canales hídricos en Cuautla, Morelos. Cortesía INAH

La ENAH es una de las instituciones académicas que más han contribuido a la docencia de la antropología en México y América Latina, con una fuerte presencia en el contexto internacional.

Su origen, en 1938, se encuentra en el Departamento de Antropología de la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, creándose en 1939 el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en 1946, la Escuela recibió su nombre actual.

La ENAH es un espacio de enseñanza profesional a niveles de licenciatura y posgrado, así como la investigación y la difusión de la cultura en los ámbitos de la antropología y la historia, así como la enseñanza de lenguas indígenas, así como difundir y socializar los conocimientos aprendidos y generados.

A nivel licenciatura, dicha escuela imparte las carreras de Antropología Física, Antropología Social, Arqueología, Etnohistoria, Etnología, Historia y Lingüística.