Recortes en Seculta dejan fuera al histórico Bani Stui Gulal de la Guelaguetza

OAXACA, Oax.– La ausencia y reducción de recursos para la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) provocó la exclusión del espectáculo de danza Bani Stui Gulal, (que en zapoteco significa Repetición de lo Antiguo), del programa cultural de la Guelaguetza 2026, el mes julio próximo.

Teresa García Pinacho, directora general del Grupo Folklórico de Oaxaca A.C., expuso a la prensa que el titular de la dependencia estatal Flavio Sosa Villavicencio le dio a conocer la eliminación de fondos públicos de apoyo directo para la presentación de este evento propio de la festividad.

“El Bani Stui Gulal es parte de la identidad de las fiestas de la Guelaguetza, es una escenificación que narra la evolución de las Fiestas de los Lunes del Cerro desde la época prehispánica hasta la época contemporánea. Su presentación fue por primera vez en el año 1969”, dijo.

Según la directora el mes de marzo debieron recibir la invitación para iniciar con los preparativos de la escenificación; sin embargo, apenas la semana pasada fueron enterados de que no estaban en el programa Julio, Mes de la Guelaguetza”.

“Nuestra visión siempre ha sido conservar esta tradición en beneficio de la sociedad oaxaqueña otorgando un espacio de convivencia, cultura y aprendizaje, por lo que hemos propuesto como solución ajustarnos al presupuesto del año pasado (un millón de pesos), pero se rechazó”, refirió.

La compañía de danza folclórica, sin fines de lucro, reúne a más de 300 personas de todas las edades quienes representan danzas y cuadros tradicionales de danzas oaxaqueñas para públicos locales y foráneos.

El acceso gratuito a este espectáculo permite a decenas de familias acercarse a disfrutar las tradiciones vivas de la entidad, ya que ha sobrevivido 57 años, en gran medida a la voluntad personal, autogestión y resistencia.