Tierra Huichol difunde el arte wixárika; proyecto cultural

Abel Casian, gerente de Marketing & Proyectos Empresariales de Tierra Huichol, es un reconocido artista que expuso este miércoles el proyecto cultural de la marca con más de 20 años de experiencia, dedicada a la preservación, difusión y comercialización del arte hecho a mano wixárika (huichol).

Tierra Huichol nació con la convicción de ser un puente entre la cosmogonía ancestral de la Sierra Madre Occidental y el mundo contemporáneo, con un compromiso social que se fundamenta en el respeto y el desarrollo comunitario de más de 80 familias artesanas wixárikas.

“Queremos que los artesanos demuestren lo importante que son nuestras tradiciones”, aseguró.

Arte wixárika Mateo Reyes

La empresa ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, promueve el comercio justo con un pago que garantiza que el valor de cada pieza retribuya dignamente el esfuerzo, el tiempo y el conocimiento espiritual de los artesanos. Además de una sostenibilidad cultural para fomentar el que las nuevas generaciones mantengan vivos sus oficios y tradiciones.

“Buscamos que cada pieza cuente una historia y que el espectador comprenda la profundidad simbólica que hay detrás de cada cuenta y trazo de estambre”, subraya.

Tierra Huichol una empresa comprometida con el planeta y con la promoción del arte huichol.