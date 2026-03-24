Un “paraíso imposible” llega al MUAC: teatro sobre turismo, memoria y territorio

A partir del concepto de paraíso imposible, la dramaturga María Cecilia Guelfi y el director escénico Aristeo Mora idearon la obra de teatro Existen muchas formas de llegar a la costa, que se presentará los días 27, 28 y 29 de marzo en el Auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), con entrada gratuita, para luego viajar a Europa.

Así lo comentó a Excélsior el director escénico Aristeo Mora, quien explicó que este proyecto de docuficción es parte de una serie que realiza La Compañía Opcional, titulada Geografías Íntimas, que explora las historias personales que suceden en el Centro Occidente de México.

En este primer relato, expuso, se cuenta la historia que vivió la mamá de Aristeo Mora en la costa de Jalisco y Nayarit, cuando empezó a trabajar en el diseño de un hotel comunitario en el ejido de Chalacatepec.

“Este proyecto lo emprendió durante cuatro años, aunque no consiguió desarrollarlo, debido a la presión inmobiliaria de empresarios que buscaban impulsar en la zona hoteles de turismo masivo y de lujo”, explicó.

El proyecto de docuficción estuvo a cargo de la dramaturga María Cecilia Guelfi y el director de escena Aristeo Mora. Este trabajo es parte de una serie que realiza La Compañía Opcional y que se titula Geografías Íntimas. Cortesía Antonio Cardón.

Así que aquel proyecto quedó en el escritorio, en tanto los ejidatarios se marchaban o vendían sus tierras. Por tanto, este montaje “es una reconstrucción de cómo hubiera sido aquel proyecto de turismo comunitario ideado como una especie de máquina del tiempo que recupera paraísos imposibles”.

Por tanto, “la pieza plantea preguntas en torno al turismo, a la necesidad de viajar y a desplazarse que ha sido limitada por dicha industria… y reflexiona sobre la manera en cómo viajamos y cómo se ha capturado esa necesidad humana del descanso, del viaje y del encuentro con los otros”.

En la escena aparecen María Cecilia Guelfi, el videasta Roberto Cárdenas, el sonidista Kenji Kishi y el propio Aristeo Mora, acompañados de representaciones visuales y sonoras, y una serie de objetos diseñados por el artista nayarita Aldo Álvarez Tostado.

Este montaje escénico se estrenó internacionalmente en el Festival Teatro a Mil, en Santiago de Chile. Después de presentarse en México, viajará a Europa para dar funciones en diferentes países. Cortesía Antonio Cardón.

En esta obra, queda en evidencia cómo el territorio nacional, que es casi 70% ejidal o comunitario, es una forma de vida que se ha visto asediada a partir de la imposición del modelo neoliberal en el México de los años 90.

“Y lo que hemos visto es desplazamiento, desaparición forzada, corrupción con el narco, intereses privados que despliegan la fuerza y, bueno, la historia más reciente de nuestro país es de mucha violencia en contra de comunidades a las que se les quita su territorio para privatizarlo y capitalizarlo”.

Existen muchas formas de llegar a la costa tuvo su estreno internacional en el Festival Teatro a Mil, en Santiago de Chile, y ofrecerá funciones los días viernes 27 de marzo (Día Mundial del Teatro) y sábado 28 a las 19:00 horas, y el domingo 29 a las 17:00 horas en el Auditorio del MUAC.