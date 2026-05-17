Palabra de Cineasta por Juan Mora Catlett ganador del Ariel de Oro

El libro Palabra de Cineasta reúne veintiséis conversaciones sostenidas por el cineasta multipremiado nacional e internacionalmente, Profesor Emérito de la UNAM y ganador del Ariel de Oro, Juan Mora Catlett, con realizadores como Alfonso Cuarón, cinefotógrafos como Alexis Zabé, documentalistas como Harun Farocki, editores como Roberto Perpignani y actores como Benicio del Toro, a lo largo de su participación en festivales internacionales, congresos y retrospectivas.

Director, Juan Mora Catlett Especial

A través de estos diálogos, la obra propone una reflexión y deja testimonio sobre los distintos oficios cinematográficos, sus hallazgos creativos y las múltiples formas de aproximarse a los diversos aspectos del fenómeno cinematográfico, así como a la relación entre ficción, documental y principio de realidad.

Libro Palabra de cineasta Especial

La presentación del libro se llevará a cabo el próximo martes 19 de mayo de 2026, a las 19:00 horas, en la Sala 8 de la Cineteca Nacional México.

Avenida México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez 03330, Ciudad de México.

Libro Palabra de cineasta Especial

Acompañarán al autor las destacadas periodistas cinematográficas Columba Vértiz, Jacaranda Correa y Sonia Riquer. La mesa será moderada por Susana Bernal.

Libro Palabra de cineasta Especial

Entrada libre.

Se otorgarán cortesías en la taquilla 1 el día del evento.

Venta del libro y firma de autor.