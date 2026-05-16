Xalapa será sede de la FILU 2026 con cientos de actividades culturales y literarias

La Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) 2026 de la Universidad Veracruzana se realizará del 22 al 31 de mayo en la Casa del Lago, la Unidad de Artes y una decena de recintos aliados. En esta edición, el eje central será el tema Juventudes entre los siglos XX y XXI: memoria y construcción de la paz.

Guadalupe Páez Paniagua, coordinadora de la feria, señaló durante la presentación que esta edición busca recuperar la memoria histórica tras el trauma social de la pandemia.

“Para avanzar, necesitamos recordar quiénes somos y hacia dónde vamos. La paz es un proceso siempre inacabado que requiere del esfuerzo de todas y todos”, señaló.

¿Qué países han sido invitados a la FILU ?

La FILU 2026 contará con tres países invitados —Sudáfrica, Palestina y Colombia—, cuya presencia se reflejará en conferencias, mesas de análisis, cine, literatura y participación diplomática.

En la inauguración, el 22 de mayo a las 17:00 horas, asistirán las embajadoras Baby Ross Sisulu, de Sudáfrica, y Nadia Rashid, de Palestina, así como el embajador de Colombia, Carlos Fernando García Panosalva, junto con el rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez.

¿Qué actividades hay la FILU?

Páez destacó que se trata de una feria universitaria con vocación académica, pero también con una amplia presencia editorial: más de 500 editoriales —comerciales, universitarias e independientes— y más de 500 actividades distribuidas no solo en Xalapa, sino también en las regiones universitarias de Veracruz, Boca del Río, Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan y Coatepec.

El foro académico, que se realizará en la Facultad de Arquitectura, reunirá a especialistas nacionales e internacionales para abordar a las juventudes desde perspectivas históricas, sociológicas, políticas, culturales y de derechos humanos. Participarán representantes de Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, España y Estados Unidos.