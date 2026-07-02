¿Tienes 30 millones de dólares? Si es así puedes ofertar por Gus, un T-Rex que saldrá a subasta 

Si tienes en tu cartera unos cuantos millones de dólares, el deseo de tener un T-Rex, aunque sea en fósil, y el espacio para albergarlo, pues este es tú momento porque “Gus”, uno de los esqueletos de Tyrannosaurus rex más grandes y completos jamás descubiertos, que se encuentra en Nueva York, está próximo a salir a subasta por la famosa casa Sotheby's.

La historia de este colosal depredador, que habitó la Tierra hace aproximadamente 67 millones de años a finales del periodo Cretácico, comenzó a desenterrarse en 2021 en Harding County, Dakota del Sur. El fósil fue localizado en un rancho de 6,500 acres propiedad del ganadero Gary "Gus" Licking, quien pasó años recolectando pequeños fragmentos de dientes hasta que reclutó a expertos de Theropoda Expeditions.

Tras tres veranos de excavaciones entre 2021 y 2023, el equipo extrajo una estructura de 11.6 metros de longitud y 3.8 metros de altura. El ejemplar fue bautizado en honor al ranchero, quien lamentablemente falleció un año después de iniciados los trabajos.

"Gus" destaca por tener un 63% de completitud, conservando 183 elementos óseos que incluyen un cráneo sumamente preservado y un conjunto de costillas gastrales, algo sumamente inusual en montajes paleontológicos. Además, los restos muestran cicatrices de una vida violenta, con fracturas sanadas y marcas de mordeduras que evidencian combates prehistóricos que también son raros de ver en esta clase de fósiles.

¿Cuánto costará y cuándo será la subasta de "Gus"?

El esqueleto del icónico tiranosaurio será el artículo principal de la venta anual de Historia Natural de Sotheby's, programada para el próximo martes 14 de julio de 2026, en el marco de la famosa Geek Week. Hasta esa fecha, el público y los coleccionistas podrán apreciarlo de forma gratuita en el edificio Breuer de la Gran Manzana.

En términos financieros, los especialistas le han asignado una estimación de valor que oscila entre los 20 y 30 millones de dólares.

Este monto representa la valoración de salida más alta jamás atribuida a un fósil de dinosaurio en la historia de las subastas, perfilándose para competir con récords históricos como los 31.8 millones de dólares recaudados por el T. rex "Stan" en 2020 o los 44 millones del estegosaurio "Apex" en 2024.