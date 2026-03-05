La Silla Mano: así nació la obra más icónica de Pedro Friedeberg

En la historia del diseño existen objetos que trascienden para convertirse en símbolos culturales. Ese es el caso de la célebre "Silla Mano", una pieza concebida por el artista italomexicano Pedro Friedeberg que desafió las reglas de su tiempo y terminó transformándose en uno de los objetos más reconocibles del arte y el diseño del siglo XX.

Diseñada en 1962, la silla no nació con la intención de convertirse en un clásico del diseño. De hecho, su origen fue más cercano a un gesto de rebeldía artística que a una búsqueda de funcionalidad. En aquellos años predominaba el pensamiento racionalista y la estética sobria del movimiento moderno, influenciado por la escuela de diseño Bauhaus. Las líneas rectas, los materiales industriales y la utilidad estricta dominaban la arquitectura y el diseño.

Friedeberg, fiel a su espíritu irreverente, decidió ir exactamente en la dirección contraria.

El resultado fue una pieza escultórica con forma de mano gigante que podía utilizarse como asiento. Más que un mueble convencional, era una declaración estética que cuestionaba los límites entre arte y objeto cotidiano.

Una mano convertida en asiento

La estructura de la Silla Mano es tan simple como sorprendente. El usuario se sienta en la palma de la mano, mientras que los dedos funcionan como respaldo y descansabrazos, creando una experiencia tan visual como funcional.

La primera versión fue tallada cuidadosamente en madera y recubierta con finas láminas de oro, lo que le dio un aire casi ceremonial. Con el paso del tiempo se han producido múltiples versiones, pero la esencia escultórica de la pieza permanece intacta.

Desde su creación, se calcula que se han producido más de cinco mil ejemplares de esta icónica silla, que hoy puede encontrarse en galerías, colecciones privadas y museos alrededor del mundo.

Silla Mano de Pedro Friedeberg

Uno de los lugares donde la pieza ha alcanzado reconocimiento institucional es el Museum of Modern Art de Nueva York, mejor conocido como el MoMA, donde forma parte de las colecciones relacionadas con diseño y arte contemporáneo.

El nombre oculto detrás de la obra

Aunque hoy se le conoce mundialmente como "Silla Mano", el nombre original que le dio su creador era mucho más peculiar.

Friedeberg la bautizó inicialmente como “Mano de Akhenatón”, en referencia al faraón egipcio Akhenatón, un gobernante conocido por su carácter excéntrico y por desafiar las tradiciones religiosas de su época.

La referencia no era casual. Al igual que el faraón, la obra buscaba romper con lo establecido y abrir una nueva forma de pensar la estética, mezclando simbolismo, humor y surrealismo.

Con el paso del tiempo, el público simplificó el nombre y comenzó a llamarla simplemente “Silla Mano”, un término que terminó consolidándose en la cultura popular y en el mundo del diseño.

Arte, surrealismo y funcionalidad en un mismo objeto

La relevancia de la Silla Mano no radica únicamente en su apariencia extravagante. Su verdadera importancia está en haber logrado fusionar dos mundos que durante décadas parecían separados.

Pedro Friedeberg, influenciado por corrientes surrealistas y por su interés en lo simbólico, convirtió un objeto cotidiano en una escultura habitable. Sentarse en la silla no solo implica usar un mueble, sino interactuar con una obra artística.

Por esa razón, en el interiorismo contemporáneo la pieza es considerada mucho más que un asiento. Colocarla en un espacio transforma de inmediato la atmósfera del lugar, convirtiéndola en un punto focal que mezcla diseño, humor e historia del arte.

El legado de Pedro Friedeberg tras su muerte

La noticia del fallecimiento de Pedro Friedeberg ha provocado una ola de reconocimiento a su trayectoria dentro del arte mexicano e internacional.

Nacido en 1936 en Florencia, Italia, Pedro Friedeberg llegó a México siendo niño y desarrolló aquí la mayor parte de su carrera. A lo largo de décadas construyó un universo visual único, caracterizado por patrones geométricos, arquitectura imposible, simbolismo y referencias culturales diversas.

Pedro Friedeberg, artista mexicano.

Aunque produjo pinturas, esculturas y mobiliario artístico, ninguna de sus creaciones alcanzó la fama global de la Silla Mano.

Hoy, esa obra sigue apareciendo en galerías, revistas de diseño y espacios de interiorismo como un recordatorio de que la creatividad también puede ser irreverente.

AAAT**