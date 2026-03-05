Murió a los 83 años el novelista portugués António Lobo Antunes

El novelista portugués António Lobo Antunes, uno de los escritores lusófonos más leídos y traducidos del mundo y en varias ocasiones favorito al Premio Nobel de Literatura, falleció a los 83 años, anunció este jueves su editorial, el Grupo Leya.

"Su muerte está confirmada. Divulgaremos una nota de condolencias", dijo a AFP una portavoz de Leya, la editorial que publicó su última novela en 2022.

Lobo Antunes, cronista de la sociedad portuguesa contemporánea, es el autor de una obra exigente, que mezcla novela, poesía y autobiografía en un estilo barroco y metafórico.

Casado dos veces y padre de tres hijas, había superado tres cánceres mientras seguía escribiendo, de media, alrededor de una novela al año, pero dejó de publicar en los últimos tiempos.

Según un periodista al que había concedido una serie de entrevistas, el autor habría padecido una forma de demencia, una información que nunca fue confirmada por su entorno.

Foto: Generada con IA:

La vida de un grande la literatura

Nacido en 1942 en el seno de una familia de la alta burguesía lisboeta, Lobo Antunes descubre a comienzos de los años 1970 los horrores de la guerra colonial en Angola, adonde fue enviado como médico militar.

A su vuelta, trabaja como psiquiatra en un hospital de Lisboa y conoce el éxito desde su segunda novela, "En el culo del mundo" (1979), monólogo de un hombre que regresó de la guerra.

A partir de 1985, se consagra exclusivamente a la escritura.

El universo de sus personajes revela con ironía los conflictos interiores de una sociedad portuguesa marcada por medio siglo de dictadura y la decepción que siguió tras la llegada de la democracia en 1974, especialmente en "Manual de inquisidores" (1996).

Autor de una treintena de novelas y de varias recopilaciones de artículos de prensa, recibió en 2007 el Premio Camões, la distinción literaria más importante de la lengua portuguesa.

Con información de AFP.

Algunos de los trabajos más destacados de Antonio Lobo Antunes

El novelista portugués fue uno de los autores más influyentes de la literatura europea contemporánea. Su obra se caracteriza por un estilo denso, barroco y profundamente introspectivo, donde mezcla monólogo interior, memoria fragmentada y múltiples voces narrativas.

Influido por su experiencia como médico militar en la guerra colonial de Angola y por su trabajo como psiquiatra en Lisboa, construyó novelas que exploran los traumas individuales y colectivos de Portugal, especialmente tras décadas de dictadura y el periodo posterior a la Revolución de los Claveles. Sus libros, exigentes pero extraordinariamente poderosos, lo colocaron durante años entre los candidatos recurrentes al Nobel y le valieron premios como el Premio Camões.

1. Os Cus de Judas (1979) / Conocida en español como En el culo del mundo, es su novela más célebre. Un monólogo desgarrador sobre un médico que regresa de la guerra colonial en Angola y enfrenta los traumas del conflicto y el desencanto con su país.

2. Memória de Elefante (1979) / Su primera novela, marcada por elementos autobiográficos. Narra un día en la vida de un psiquiatra lisboeta atrapado entre la rutina, el desencanto personal y el recuerdo de la guerra.

3. Conhecimento do Inferno (1980) / Una obra oscura y experimental donde el protagonista reflexiona sobre su experiencia en hospitales psiquiátricos y los demonios internos de la sociedad portuguesa.

4. Fado Alexandrino (1983) / Considerada una de sus novelas más ambiciosas. A través de cuatro excombatientes de Angola, el autor retrata el fracaso de una generación marcada por la guerra.

5. Auto dos Danados (1985) / Una crítica feroz a la decadencia de la burguesía portuguesa y a las estructuras de poder heredadas de la dictadura.

6. Tratado das Paixões da Alma (1990) / Novela compleja que mezcla política, espionaje y psicología, explorando los mecanismos de poder durante la transición democrática.

7. O Manual dos Inquisidores (1996) / Una de sus obras más celebradas, donde retrata la corrupción y el autoritarismo en los últimos años de la dictadura portuguesa.

8. Exortação aos Crocodilos (1999) / Una novela coral narrada desde la perspectiva de varias mujeres vinculadas a grupos terroristas de extrema derecha tras la caída del régimen.

9. Boa Tarde às Coisas Aqui em Baixo (2003) / Un relato sombrío sobre la guerra civil angoleña y las intrigas políticas que la rodean, con múltiples voces narrativas.

10. Eu Hei‑de Amar uma Pedra (2004) / Una de sus novelas más líricas y complejas, centrada en la memoria, el amor y la manera en que el pasado persiste en la conciencia.

Estas obras muestran la esencia del universo literario de Lobo Antunes: personajes heridos por la historia, narraciones fragmentadas y una mirada crítica a la sociedad portuguesa, elementos que lo consolidaron como uno de los grandes escritores de la literatura contemporánea en lengua portuguesa.

*mcam