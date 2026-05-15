La Guelaguetza 2026 se prepara para celebrar su edición número 94, consolidándose como el encuentro cultural más importante de México.

Este año, el tradicional Lunes del Cerro tendrá lugar los días 20 y 27 de julio, fechas en las que Oaxaca mostrará su riqueza artística al mundo.

Guelaguetza 2026: ¿Dónde comprar y cuánto costarán los boletos? Cuartoscuro

¿Cuándo comienza la venta de boletos para la Guelaguetza 2026?

La Secretaría de Turismo del estado de Oaxaca ha diseñado una estrategia de comercialización digital para facilitar el acceso, priorizando la disponibilidad de boletos.

Con esto, la venta se dividirá en fases de la siguiente manera:

Preventa - 15 de mayo

- 15 de mayo Venta General - 1 de junio

La fase de preventa de boletos inicia a partir de las 9:00 horas. Durante esta etapa se liberará el 15 % del boletaje total a través de la plataforma digital Superboletos, permitiendo asegurar un lugar de forma anticipada.

Por su parte, la venta general se pondrá a disposición el 85 % restante de la capacidad del recinto.

Cabe destacar que, para evitar la reventa, la venta de las entradas será exclusivamente mediante el canal oficial en internet y solo se podrán comprar un máximo de 2 boletos por persona.

Las funciones están programadas en dos horarios estelares para ambos lunes: la edición matutina a las 10:00 horas y la vespertina a las 17:00 horas. Ambas se llevarán a cabo en el emblemático Auditorio Guelaguetza, situado en la cima del Cerro del Fortín.

Guelaguetza 2026: ¿Dónde comprar y cuánto costarán los boletos? Gobierno de Oaxaca

¿Cuánto costarán los boletos de la Guelaguetza 2026?

El recinto del Cerro del Fortín se divide en cuatro zonas principales según la cercanía al escenario:

Secciones A y B: Ubicadas en la parte baja, son las áreas con mejor visibilidad y requieren la compra de un boleto.

Ubicadas en la parte baja, son las áreas con mejor visibilidad y requieren la compra de un boleto. Secciones C y D: Situadas en la parte alta del estadio, mantienen el acceso gratuito para el público general, respetando la tradición de la fiesta.

Precios de Preventa

Durante la primera fase de venta, los costos preferenciales son los siguientes:

Sección A: 1,476 pesos.

1,476 pesos. Sección B: 1,166 pesos.

Precios de venta general

A partir de esta fecha, los precios oficiales se actualizan de la siguiente manera:

Sección A: 1,632 pesos.

1,632 pesos. Sección B: 1,321 pesos.

Es importante considerar que estos precios no incluyen los cargos por servicio de la plataforma digital, por lo que el monto final se ajustará al concretar la compra.

Guelaguetza 2026: ¿Dónde comprar y cuánto costarán los boletos? Cuartoscuro

¿Por qué es tan importante la Guelaguetza para México?

La Guelaguetza es más que un espectáculo; se convierte en una verbena que fortalece los lazos entre las ocho regiones de Oaxaca. Delegaciones de todo el estado se reúnen para compartir danzas, rituales y ofrendas que datan de la época colonial.

En este intercambio cultural, los pueblos oaxaqueños presentan sus trajes típicos y la música que define su identidad. El término mismo, de origen zapoteco, refiere a la acción de dar y compartir, una filosofía que impregna cada rincón de la capital durante el mes de julio.

Asistir a esta fiesta representa una oportunidad única para vivir de cerca la diversidad de un estado que se enorgullece de sus raíces. Con el inicio de la venta de boletos, arranca formalmente la cuenta regresiva para la celebración más colorida y profunda del calendario nacional.