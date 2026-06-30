Azucena Torres, de Pinotepa Nacional, es la Diosa Centéotl 2026

OAXACA, Oax.- Azucena Torres Agustiniano, originaria de Santiago Pinotepa Nacional, región Costa, será la representante de la Diosa Centéotl 2026, que la convierte en portavoz de los pueblos originarios y afromexicanos, así como embajadora de la riqueza cultural de Oaxaca durante las celebraciones de Julio, Mes de la Guelaguetza 2026.

La elección se realizó en el Teatro Macedonio Alcalá, donde 44 representantes de las ocho regiones del estado compartieron la memoria, lenguas, saberes y tradiciones de sus comunidades, reafirmando el papel de las mujeres como guardianas del patrimonio cultural de la entidad.

La representante de la Diosa Centéotl 2026 recibió el cetro “Poder de la Milpa Sagrada”, elaborado por el maestro Eleuterio Isaías Jiménez Carrillo, originario de San Antonio Arrazola.

Enid Azucena Torres Agustiniano representa a la población afromexicana. Foto: Especial.

Este objeto está inspirado en la cosmovisión zapoteca, simboliza la relación sagrada entre humanidad, la naturaleza y el alimento, e integra la milpa como origen de la vida comunitaria y culmina con Pitao Cozobi, dios zapoteca del maíz, que representa la memoria, la identidad y el espíritu de los pueblos.

Durante las dos etapas de elección, las concursantes desarrollaron temas relacionados con el contexto social y territorial de sus municipios; identidad cultural, tradiciones y costumbres; acciones que realizan en beneficio de sus comunidades; empoderamiento social, político y económico de las mujeres, entre otras.

El secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio expresó su reconocimiento a todas las participantes y agradeció la labor del jurado calificador por conducir un proceso transparente, libre, imparcial y con perspectiva de género para elegir a quien representará la voz de los pueblos durante la máxima fiesta de las y los oaxaqueños.