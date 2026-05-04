Daniel Kraus, colaborador de Guillermo del Toro, gana Pulitzer por novela de una oración

El escritor estadounidense Daniel Kraus es el ganador de la edición 2026 de los Premios Pulitzer por su novela Angel Down, obra de una sola oración, que se desarolla a lo largo de 300 páginas, en la que aborda los horrores de la Primera Guerra Mundial.

“Una novela trepidante sobre la Primera Guerra Mundial, una obra maestra de estilo que combina géneros como la alegoría, el realismo mágico y la ciencia ficción en un todo coherente, narrado en una sola frase”, escribió la Universidad de Columbia sobre la obra ganadora en la categoría de Ficción.

Pulitzer premia narrativa experimental

El galardón a la obra de Daniel Kraus es también un reconocimiento a la narrativa experimental como una forma de conectar con la historia contada. El jurado describió la obra del originario de Michigan como un "logro técnico sin precedentes".

Así, Angel Down emplea la prosa para transmitir el delirio y la urgencia de las trincheras durante la Gran Guerra.

Kraus, nacido el 7 de junio de 1975 en Midland, ha transitado del terror con obras como The Death and Life of Zebulon Finch a la literatura juvenil con trabajos como The Living, obra sobre zombies que quedó inconclusa tras la muerte del legendario director de cine George A. Romero.

La forma del agua obtuvo 13 nominaciones a los Oscar Foto: Captura de pantalla X

Pero el ganador del Pulitzer 2026 también tiene una conexión especial con México, pues uno de los mayores logros de su carrera fue su estrecha colaboración con el cineasta Guillermo del Toro. Kraus coescribió la novela La forma del agua basada en la idea original que ambos desarrollaron, la cual se expandió a la película ganadora del Oscar.

Además, también trabajaron juntos en Trollhunters, que más tarde se convirtió en la exitosa serie de Netflix.

Aunque siempre estuvo ligado al género, en los últimos años Kraus comenzó a experimentar con la forma. Su novela Whalefall (2023), un thriller científico sobre un hombre tragado por una ballena, fue un éxito de crítica que demostró su capacidad para mantener la tensión en escenarios claustrofóbicos.

Feminismo, identidad y derechos en los Pulitzer

En la categoría de Drama, fue reconocida Bess Wohl con su obra Liberation. “Una sorprendente mezcla de comedia y sinceridad que explora el legado de los grupos feministas de concienciación de la década de 1970”.

En las categorías de no ficción y biografía, el jurado puso un fuerte énfasis en la identidad y el derecho.

En Historia, fue galardonada la historiadora Jill Lepore por We the People: A History of the U.S. Constitution, una disección sobre el documento base de la democracia estadounidense.

Amanda Vaill se llevó el premio en la categoría Biografía por Pride and Pleasure, rescatando la vida de las hermanas Schuyler más allá de la sombra del mito de Hamilton.

La escritora Yiyun Li se llevó el premio a Memorias con Things in Nature Merely Grow, una reflexión lírica sobre la pérdida y la resiliencia.

En la categoría de Música, la compositora Gabriela Lena Frank fue premiada por su obra Picaflor: A Future Myth. Según el jurado, la pieza destaca por su sincretismo cultural, mezclando elementos del folklore andino con estructuras sinfónicas contemporáneas. El jurado destacó que Frank ha creado un "nuevo lenguaje musical" que imagina los mitos de las civilizaciones venideras en medio de la crisis climática actual.

Ars Poeticas, de Juliana Spahr, fue premiada en la categoría de Poesía. Una colección en la que la poeta hace balance de su desilusión personal, que utiliza para cuestionar su relación con su forma de arte, su comunidad y la política.