Guiar con una paciencia inquebrantable a una comunidad dispersa y reconstruir desde los cimientos una de las órdenes más queridas de la Iglesia inmortalizó en el santoral hoy 14 de noviembre a San José Pignatelli, el gran restaurador de los jesuitas.

Las actas oficiales validan la memoria de este sacerdote español, canonizado por Pío XII, quien es recordado universalmente como el salvador y refundador de la Compañía de Jesús en tiempos de persecución.

Qué santo se celebra hoy 14 de noviembre: San José Pignatelli para momentos de desánimo Canva

¿Qué santo se celebra hoy 14 de noviembre en la Iglesia católica?

Hoy 14 de noviembre la Iglesia rinde homenaje a San José Pignatelli, sacerdote jesuita que consagró su existencia a sostener, alentar y reorganizar a sus hermanos de orden durante los difíciles años en que la Compañía de Jesús estuvo suprimida.

Nacido en Zaragoza en el seno de una ilustre familia de origen italiano, José Pignatelli ingresó muy joven a la Compañía de Jesús, destacando por su humildad y celo apostólico.

Cuando la orden fue desterrada de España y posteriormente extinguida por decreto papal en 1773, Pignatelli asumió con heroísmo la tarea de mantener unidos a sus compañeros en el exilio.

Durante décadas, sin perder la esperanza, se convirtió en el vínculo de unión, apoyo material y guía espiritual de los jesuitas dispersos, preparando con discreción y fe el renacimiento de la orden, que finalmente vería la luz poco después de su fallecimiento.

Qué santo se celebra hoy 14 de noviembre: San José Pignatelli para momentos de desánimo Canva

Cómo pedir el auxilio y amparo de San José Pignatelli este 14 de noviembre

Para implorar el auxilio de San José Pignatelli, los fieles acostumbran encomendarle la superación de crisis profundas, la perseverancia en momentos de desánimo y la unión familiar en tiempos de adversidad o cambios drásticos.

Se sugiere buscar un espacio de oración íntima, encendiendo una vela blanca frente a una cruz o una imagen de este santo de la resiliencia y el servicio callado.

Se recurre a su mediación para obtener la paciencia necesaria ante las pruebas del camino, conservar la fe cuando todo parece derrumbarse y recibir la gracia de la fortaleza en el trabajo.

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Santoral completo del 14 de noviembre: otros santos y mártires

Acompañando la fiesta de San José Pignatelli, el santoral del 14 de noviembre conmemora a otras valiosas figuras de la Iglesia:

Santa Gertrudis la Grande: Mística benedictina alemana, una de las grandes visionarias del Corazón de Jesús y de la misericordia divina.

Mística benedictina alemana, una de las grandes visionarias del Corazón de Jesús y de la misericordia divina. San Rufo de Aviñón : Obispo recordado por su ardiente labor evangelizadora y la edificación espiritual de la primitiva Iglesia en la Galia.

: Obispo recordado por su ardiente labor evangelizadora y la edificación espiritual de la primitiva Iglesia en la Galia. San Alberico de Utrecht: Prelado que promovió con tesón la formación del clero y la consolidación de la fe en tierras de misión.

Prelado que promovió con tesón la formación del clero y la consolidación de la fe en tierras de misión. San Teodoto de Heraclea: Mártir que ofreció el supremo testimonio de fe y entrega evangélica en tiempos de persecuciones imperiales.

Mártir que ofreció el supremo testimonio de fe y entrega evangélica en tiempos de persecuciones imperiales. San Dubricio de Bardsey: Obispo y fundador de monasterios, considerado uno de los grandes impulsores del monacato en el Gales medieval.

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Oración a San José Pignatelli para tener fortaleza y superar pruebas difíciles

Para poner bajo la intercesión de este admirable restaurador nuestras necesidades y anhelos de paz, oramos con confianza:

Oh admirable San José Pignatelli, que con paciencia heroica y fe inquebrantable sostuviste a tus hermanos en medio del destierro y la incomprensión: míranos en nuestras pruebas. Alcánzanos del Señor la gracia de la fortaleza para no desfallecer ante las dificultades, la sabiduría para reconstruir lo que se ha perdido en nuestras vidas y un corazón constante en el amor y el servicio. Te encomendamos nuestras necesidades y te pedimos que nunca nos falte la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén

Inspirarse en la resiliencia y la entrega generosa de los santos nos permite afrontar cada desafío diario con una perspectiva llena de fe y paz en el hogar. Vivir este sábado con serenidad y espíritu de servicio nos prepara interiormente para encontrarnos con las entrañables conmemoraciones y solemnidades que nos aguardan en el santoral de mañana.