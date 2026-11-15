Buena Vista Social Club: el musical que hace vibrar al público mexicano

La larga carrera de Julieta González como productora de musicales en OCESA siempre ha sido impecable. Su conocimiento del género y ojo clínico para saber dónde está la vanguardia la han llevado a levantar puestas en escena como “El Rey León”, “Los Miserables” y “Wicked”, entre otras. Pero ahora, con “Buena Vista Social Club”, dirigida por Moisés García, ha logrado un éxito sin precedente.

Con prolongadas ovaciones de pie y público desbordado gritando, como si se tratara más de un concierto que de una escenificación inspirada en la famosa historia de los legendarios músicos que grabaron el disco “Buena Vista Social Club” en La Habana, Cuba. Y, de paso, saltaron a la fama mundial al lado del cineasta Wim Wenders, que filmó a los integrantes del grupo en 1999 y fue nominado al Oscar en la categoría de mejor documental.

Julieta González productora de musicales en OCESA. Foto: José Jorge Carreón / Cortesía OCESA

La puesta en escena estrenada en Broadway en 2025 es, como dice el connotado crítico y especialista en el género del musical, Orlando Taquechel, un crowd pleaser. Es decir, un montaje hecho para divertir y complacer al público. Vamos, una propuesta para gozar con la tremenda “descarga” musical, bajo los arreglos de Marco Paguia. Si bien las melodías no se tocan como en el disco original, grabado en seis días en 1996, estrenado en 1997 y ganador del Grammy, la orquestación y el brío musical se roban la función.

De forma paralela, se disfruta la vertiginosa danza creada por Patricia Delgado y Justin Peck. Mezcla de ritmos como el chachachá, el son, el baile de salón y el jazz, la coreografía, interpretada por tres parejas, incluye un pequeño toque de danza yoruba, que ejecuta magistralmente el bailarín, actor y cantante Eric Rodríguez.

Ensayo de Buena Vista Social Club, México. Foto: José Jorge Carreón / Cortesía OCESA

Resulta una agradable sorpresa constatar que él no sólo ha logrado llegar a un estelar tan codiciado, sino que además es, en forma definitiva, lo que se denomina “triple amenaza”. Es decir, que el afrocubano baila, canta y actúa a la perfección. Ello implica que en una audición siempre le ganará el papel a quien no domine esas tres aptitudes. El joven artista, en un tiempo bailarín en la Infinita Compañía, dirigida por Rodrigo González y Raúl Tamez, lleva una carrera ascendente y confirma que, en materia de talentos a ese nivel, Cuba sigue siendo diáspora mundial.

Lo más interesante del fenómeno “Buena Vista...”, ganador de cinco premios Tony en Nueva York, es, como bien lo dice Julieta González, un espectáculo que en su versión mexicana nos habla de forma directa a los latinos. Hemos oído, bailado y cantado las canciones desde hace mucho tiempo. Comprendemos su significado y, de alguna forma, no las hemos apropiado. Algo diferente al público que sólo habla inglés, que entiende la trama, pero no las letras.

Elenco de Buena Vista Social Club, México. Foto: José Jorge Carreón / Cortesía OCESA

“Buena Vista Social Club” es el mayor éxito en la carrera de González. La felicidad se vive en el foro y en la platea. Sin embargo, no deja de ser una paradoja que, allá en la isla, al momento, el pueblo cubano tenga como constantes: miseria, tristeza y desánimo.