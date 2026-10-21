En el repaso del santoral católico para hoy miércoles 21 de octubre, sobresale la conmovedora gesta de Santa Úrsula, una princesa británica que prefirió encarar el martirio antes que renunciar a sus convicciones cristianas ante la ferocidad de los hunos.

Según consta en las actas del Martirologio Romano y recogen los registros históricos, esta jornada la fortaleza inquebrantable de la santa patrona de las estudiantes y de la juventud femenina, cuyo legado inspiró siglos más tarde la fundación de las Ursulinas.

Qué santo se celebra hoy 21 de octubre: Santa Úrsula y su oración para ser un estudiante de diez Canva

¿Qué santo se celebra hoy miércoles 21 de octubre?

El santo que se celebra hoy miércoles 21 de octubre es Santa Úrsula y las vírgenes compañeras de Colonia, mártires del siglo IV recordadas por defender su integridad y su fe cristiana hasta el último aliento.

Nacida como princesa en Gran Bretaña, Úrsula acordó matrimonio con un príncipe pagano bajo la condición de realizar una peregrinación a Roma junto a un grupo de jóvenes acompañantes. Durante el viaje de regreso, la comitiva fue interceptada en Colonia por las huestes de Atila.

Ante la negativa rotunda de Úrsula de convertirse en esposa del líder huno y renegar de Cristo, ella y sus compañeras sufrieron el martirio. Su testimonio de valor transformó a Colonia en uno de los centros de peregrinación más importantes de Europa medieval.

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¿Qué favor espiritual pedir a Santa Úrsula este miércoles 21 de octubre?

A Santa Úrsula se le pide auxilio para obtener éxito en los estudios, alcanzar claridad espiritual en la juventud y defender la dignidad personal ante presiones o tentaciones del entorno social.

Su ejemplo de firmeza e inteligencia la convierte en la intercesora predilecta para estudiantes, educadores y jóvenes que enfrentan dilemas éticos o académicos complejos:

Protección de la juventud: Resguarda a mujeres jóvenes y estudiantes frente a influencias nocivas o situaciones de acoso.

Resguarda a mujeres jóvenes y estudiantes frente a influencias nocivas o situaciones de acoso. Sabiduría académica: Otorga concentración, serenidad y discernimiento durante exámenes o proyectos educativos decisivos.

Otorga concentración, serenidad y discernimiento durante exámenes o proyectos educativos decisivos. Integridad espiritual: Infunde fortaleza moral a quienes sufren rechazo por mantener intactos sus principios y su fe.

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Oración a Santa Úrsula de Colonia para pedir auxilio y claridad

Oh Dios misericordioso, que concediste a la santa mártir Úrsula la gracia de una fe inquebrantable y el valor para defender su dignidad: te pedimos por su poderosa intercesión que protejas a la juventud y guíes a los estudiantes en su camino. Concédenos la necesidad que hoy encomendamos a su amparo (mencionar aquí el favor) y danos la fortaleza para permanecer fieles a tu verdad en medio de las pruebas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén."

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¿Qué otros santos se conmemoran en el santoral del 21 de octubre?

El santoral del 21 de octubre conmemora también a Santa Laura de Santa Catalina de Siena y a San Hilarión de Gaza, entre otros egregios confesores de la fe cristiana.

La lista oficial de venerados que conmemora el martirologio para esta fecha incluye:

Santa Laura de Santa Catalina de Siena (Madre Laura): Primera santa colombiana, fundadora de las Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, célebre por su labor evangelizadora entre los pueblos indígenas.

Primera santa colombiana, fundadora de las Misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, célebre por su labor evangelizadora entre los pueblos indígenas. San Hilarión de Gaza: Padre del monacato en Palestina durante el siglo IV, reconocido por su vida de estricta penitencia y el don de realizar milagros.

Padre del monacato en Palestina durante el siglo IV, reconocido por su vida de estricta penitencia y el don de realizar milagros. San Malco: Monje del siglo IV cuya vida en el desierto sirio fue documentada históricamente por San Jerónimo.

Monje del siglo IV cuya vida en el desierto sirio fue documentada históricamente por San Jerónimo. San Mauronto de Marsella: Obispo francés del siglo VIII alabado por su celo pastoral y su amor abnegado hacia los necesitados.

Obispo francés del siglo VIII alabado por su celo pastoral y su amor abnegado hacia los necesitados. San Severino de Burdeos: Obispo del siglo V venerado por su prudencia y defensa de la ortodoxia cristiana.

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Cultivar la valentía cotidiana de Santa Úrsula te permitirá encarar los compromisos intelectuales y éticos del día con absoluta paz mental. Apoyarte en la oración fortalece tus propósitos y protege a los tuyos ante cualquier adversidad.

Antes de adentrarte en el santoral de mañana, tómate un instante para reflexionar y compartir esta historia de coraje con los jóvenes que hoy buscan guía.