Kirén Miret convierte el miedo en motor creativo: “Lo que nos pasó no nos define”

El miedo al fracaso o al qué dirán suele operar como un freno silencioso. Frente a la consigna tradicional que exige eliminar cualquier rastro de duda antes de actuar, la productora y escritora Kirén Miret propone una ruta distinta en su nuevo libro, Con miedo y sin permiso (Aguilar): aceptar la vulnerabilidad como motor y transformar la incertidumbre en una herramienta creativa.

El libro comenzó a gestarse entre extenuantes jornadas televisivas y las exigencias de levantar un negocio propio. Este proceso sacó a Miret de su zona de confort y la llevó de la divulgación científica infantil a un terreno mucho más íntimo. A través de anécdotas personales y laborales, la autora relata cómo moldeó su identidad al convertir las pérdidas, el temor y el juicio ajeno en impulso para alcanzar sus objetivos.

Hay que dejar de satanizar al miedo y convertirlo en un extraordinario socio. A veces se disfraza de flojera o de falta de tiempo, pero en realidad es el temor diciendo que no lo hagas; cuando aprendes a traducirlo, se vuelve un catalizador que le da forma a los proyectos”, explica la autora.

Kirén Miret y la anatomía del miedo: “Lo que nos pasó no nos define” Cortesía Lourdes López

Para Miret, esa sensación es una presencia constante que acompaña cada reto, desde abrir una heladería artesanal hasta liderar producciones de alto impacto como Shark Tank México o La casa de los famosos. La clave radica en distinguir entre la parálisis y el impulso, entendiendo que este sentimiento no es pasajero, sino una pieza que construye o destruye según cómo se enfrente.

La obra también reflexiona de frente sobre las barreras invisibles que enfrentan las mujeres en puestos de liderazgo, donde la exigencia y la firmeza suelen juzgarse bajo prejuicios de género. Asimismo, aborda la exposición constante a la crítica y la necesidad de distinguir entre los comentarios constructivos y el escrutinio superficial.

Kirén Miret y la anatomía del miedo: “Lo que nos pasó no nos define” Cortesía Random House

Toda la vida nos han convencido de que no somos suficientes y vivimos pendientes de la aprobación externa, pero no importa lo que hagas, siempre habrá alguien opinando. Al final, somos esencialmente el resultado de las decisiones que tomamos con aquello que nos tocó vivir”, señala Miret.

Lejos de ofrecer fórmulas infalibles, el libro funciona como una brújula para quienes dudan en emprender, cambiar de rumbo o desafiar las etiquetas impuestas por la edad. Con un estilo directo y sin rodeos, Miret recuerda que la valentía no consiste en la ausencia de temor, sino en la determinación de avanzar a pesar de él.