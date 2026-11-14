Rescatan en Xalapa la vanguardia estridentista frente a la IA

A cien años de que el movimiento estridentista convirtiera a la capital veracruzana en la "Estridentópolis" de México, un colectivo de artistas escénicos y visuales busca rescatar el espíritu irreverente de esta vanguardia para confrontarlo con los dilemas de la modernidad contemporánea, como el auge de la inteligencia artificial.

El proyecto Resonancia y estridencias, un performance multidisciplinario que conjuga teatro, danza, música en vivo y artes visuales, se estrenará 18 de diciembre en el Teatro J.J. Herrera, en Xalapa.

Durante la presentación del montaje, Rodrigo Carreón y Luis Fernando Romero, integrantes del equipo creativo, explicaron que la puesta en escena busca evitar que se diluya en la memoria colectiva el paso de esta vanguardia por la ciudad, donde tuvo su mayor auge entre abril de 1926 y septiembre de 1927, bajo el cobijo del entonces gobernador Heriberto Jara y la gestión de Manuel Maples Arce.

Estamos viviendo dos fases distintas en los ámbitos político, social y cultural. Pero es prudente no olvidar que una vanguardia o un 'ismo', así como el futurismo en Europa, estuvo aquí en Xalapa", señaló Carreón.

La estética del espectáculo retoma la fascinación estridentista por la máquina y la modernidad, pero la traslada a una disyuntiva actual: el contraste entre la generación automatizada de contenidos mediante inteligencia artificial y la sensibilidad del pensamiento creativo humano.

La inteligencia artificial se basa en generalidades de datos; lo que más tiene injerencia en la sociedad es lo que se toma como verdad. El estridentismo, en su momento, iba siempre en contra de lo establecido, buscando nuevos puntos de fuga y nuevas perspectivas", puntualizó.

Aclaró que no se trata de rechazar la tecnología, a la que considera una herramienta que llegó para quedarse, sino de defender que existen múltiples formas de explorar el arte más allá de las respuestas evidentes.

Esta dualidad se refleja en la identidad gráfica del proyecto, diseñada por Abraham Méndez, catedrático de la Universidad Veracruzana, quien desarrolló dos propuestas: una enfocada en la experimentación tipográfica y "puntos de fuga imposibles" inspirados en los grabados de Leopoldo Méndez, y otra que fusiona un corazón humano con engranajes mecánicos.

El montaje, respaldado por la casa independiente Interdictos Producciones y con la asesoría del maestro Vicente Espino-Jara, está estructurado en tres actos y reúne en escena a dos actores, tres músicos y dos bailarinas.

La narrativa parte de dos personajes opuestos –uno luminoso y otro negativo–, cuyas interpretaciones van rotando a lo largo de la obra, acompañados por la danza como un elemento disruptivo que encarna, por un lado, la libertad y la pasión, y por otro, las ataduras y los sinsentidos de las estructuras sociales cotidianas.

Resonancia y estridencias es el cierre de un ciclo dedicado al movimiento que inició en el Museo de la Música Veracruzana, donde se difundieron textos de figuras clave como Germán List Arzubide, Arqueles Vela, Salvador Gallardo y Maples Arce.

Además de la función de diciembre, el colectivo adelantó que prepara una exposición visual sobre el proceso creativo y prevé una nueva temporada en abril del próximo año.