Son jarocho, fandango y rebozos: Rubí Oseguera estrena 'Solas, raíz y vuelo' en Xalapa

La obra de danza tradicional contemporánea Solas, raíz y vuelo, de Rubí Oseguera, tendrá su estreno este domingo 20 de septiembre a las 18:00 horas en el Teatro J.J. Herrera, como parte de la programación de Esencia Escénica 2026.

Para esta ocasión el elenco estará integrado por la maestra Rubí Oseguera, bailadora de amplia trayectoria en son jarocho tradicional, quien estará acompañada por el músico Henry Knight, violonchelista con formación en son jarocho y música clásica; Silvia Reyes en el canto y Maura González en el baile.

La producción de Solas, Raíz y Vuelo corre a cargo de Tere Osorio, de Culturama, hogar del son.

Fandango y danza contemporánea vistos desde la mirada femenina

En escena participan cuatro intérpretes y la obra parte del son jarocho tradicional, del fandango y de sus gestos coreográficos, para expandirse hacia un territorio contemporáneo visto desde las mujeres y desde el baile.

Rubí Oseguera estrena la obra de danza 'Solas, raíz y vuelo' este domingo 20 de septiembre. Fotos: Cortesía Rubí Oseguera

“Es la primera obra que está hecha por mujeres, principalmente, y visto desde la danza y desde la tradición del fandango y los gestos tradicionales del son jarocho”, expresó Rubí Oseguera.

La artista subraya, que, aunque el son jarocho ha tenido un desarrollo notable en la música y el canto durante los últimos 40 años, la danza no ha recibido el mismo impulso.

El rebozo y la tarima: Símbolos clave en la propuesta de Rubí Oseguera

Ante ese hecho, esta pieza se construye desde la articulación tradicional del movimiento y al crecer, la lleva a un lenguaje más creativo.

El trabajo de Solas, Raíz y Vuelo, incorpora un elemento novedoso: el rebozo, que funciona como eje simbólico y propicia el desarrollo de percusión con tarimas.

“Esta obra parte de ahí, desde los elementos tradicionales, de la danza y de toda la articulación tradicional del movimiento y lo llevamos a otro territorio más contemporáneo, más creativo”, sostuvo Oseguera.

Además, recordó que el año pasado se presentó una primera versión, pero en esta edición de Esencia Escénica se realiza el estreno formal de la obra.