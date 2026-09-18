Charro Fest celebra una jornada histórica con Huichapan como campeón de la 3ª Copa

La charrería volvió a reunir a miles de personas en torno a una de las tradiciones más representativas de México. El pasado 5 de septiembre, el Lienzo Charro de Constituyentes, casa de la Asociación Nacional de Charros, recibió a más de 5,000 espectadores para vivir la gran final de la 3ª Copa Charro Fest, en una jornada marcada por la competencia, la mexicanidad y un ambiente de celebración.

Con las tribunas completamente llenas, charros, escaramuzas, familias y aficionados fueron parte de una jornada que combinó el deporte nacional con momentos protocolarios, exhibiciones ecuestres y música.

El gran protagonista de la competencia fue Charros de Huichapan, equipo que se coronó campeón absoluto de esta tercera edición con un total de 373 puntos, después de una disputada jornada en la que participaron algunas de las mejores alineaciones del país.

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Una apertura a la altura de la gran final

Desde las primeras horas del día comenzaron las actividades en el ruedo. Sin embargo, uno de los momentos más representativos llegó con el protocolo inaugural, que dio un carácter especial a la celebración.

La Marcha Dragona, interpretada por la Caballería del Ejército Mexicano, acompañó el inicio del protocolo, mientras que la Banda de Música de la SEDENA participó en los honores a la bandera y en la interpretación del Himno Nacional Mexicano.

La ceremonia contó además con la participación del cantante Raúl Sandoval, quien estuvo a cargo de la interpretación del Himno Nacional, en un momento que reunió a charros, escaramuzas y familias en el lienzo.

Más allá de marcar el inicio formal de la competencia, este momento puso en primer plano uno de los elementos que acompañaron toda la jornada: el orgullo por las tradiciones y expresiones que forman parte de la identidad mexicana.

Nueve equipos llevaron la competencia al límite

La tercera edición de Charro Fest reunió a nueve alineaciones provenientes de diferentes puntos del país: Real 500, de Puebla; Centinela, de Ciudad de México; Tequila Don Braulio, del Estado de México; Sagrado Corazón, de Hidalgo; El Cócono, de Morelos; Nacional de Charros, de Ciudad de México; Huichapan, de Hidalgo; Villa HM, de Ciudad de México, y Rancho RM.

Durante la competencia, los participantes llevaron al límite las diferentes suertes charras, demostrando la preparación, precisión y destreza que exige esta disciplina.

Entre las ejecuciones estuvieron la Cala de Caballo, Piales en el Lienzo, Coleadero, Jineteo de Toro, Terna en el Ruedo, Jineteo de Yegua, Manganas a Pie, Manganas a Caballo y el Paso de la Muerte.

Cada una aportó un momento distinto a una jornada que mantuvo la atención de los asistentes y que terminó por definir a los equipos que ocuparon los primeros lugares.

Huichapan se lleva el campeonato

Después de una jornada disputada, los marcadores finales colocaron a Charros de Huichapan en la primera posición con 373 puntos, convirtiéndose en los campeones de la 3ª Copa Charro Fest.

El podio quedó conformado de la siguiente manera:

1° lugar: Charros de Huichapan — 373 puntos

2° lugar: Tequila Don Braulio — 351 puntos

3° lugar: Sagrado Corazón — 336 puntos

4° lugar: Villa HM — 326 puntos

El resultado coronó una competencia en la que nueve equipos buscaron imponerse en las diferentes suertes que integran esta disciplina.

Las escaramuzas hacen historia en Charro Fest

Uno de los acontecimientos más relevantes de esta tercera edición ocurrió fuera de la competencia por equipos.

Por primera vez en la historia de Charro Fest se realizó una competencia oficial de Escaramuzas, convirtiéndose en uno de los grandes hitos de la jornada.

Seis agrupaciones participaron en esta primera competencia y llevaron al ruedo una combinación de precisión, coordinación, elegancia y destreza ecuestre que cautivó al público.

Las posiciones de honor de esta histórica competencia fueron:

1° lugar: Coronelas Azules

2° lugar: Coronelas de la Nacional de Charros

3° lugar: Charros del Dorado

Con esta incorporación, Charro Fest amplió el espacio destinado a una de las expresiones más representativas de la charrería y abrió un nuevo capítulo dentro de la historia del evento.

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La tradición también se celebró con música

Después de la intensidad de la competencia y la ceremonia de premiación, la celebración continuó con diferentes espectáculos que mantuvieron al público reunido en el Lienzo Charro de Constituyentes.

El espectáculo ecuestre de Diana Laura “La Vaquerita” llevó nuevamente a los caballos al centro de la escena con una presentación que encendió los ánimos de los asistentes.

Más tarde llegó uno de los momentos musicales más esperados de la noche: la presentación de Banda Pequeños Musical, agrupación que celebró junto con el público sus 36 años de trayectoria y puso a cantar a miles de asistentes.

El cierre estuvo a cargo de Adrián Bedolla “El Jilguero”, quien llevó al escenario algunos de los grandes éxitos mexicanos para concluir una jornada que se extendió hasta la madrugada.

Una celebración que reunió a la comunidad charra

Con un lleno total de más de 5,000 espectadores, la 3ª Copa Charro Fest dejó como uno de sus principales resultados la capacidad de convocar a aficionados, familias, competidores y seguidores de la cultura mexicana alrededor de la charrería.

La jornada permitió disfrutar diferentes dimensiones de esta tradición: desde la exigencia y precisión de las suertes charras, hasta la coordinación de las escaramuzas, el protocolo, los espectáculos ecuestres y la música.

La participación de equipos procedentes de entidades como Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos también convirtió al encuentro en un punto de reunión para distintas comunidades vinculadas con la charrería.

Charro Fest deja una edición para la historia

La tercera edición de Charro Fest cerró con un campeón, nuevos nombres inscritos en el podio y un acontecimiento que marcará la historia del evento: la primera competencia oficial de Escaramuzas.

Charros de Huichapan, con sus 373 puntos, se llevaron el campeonato de esta edición, mientras que Tequila Don Braulio y Sagrado Corazón completaron el podio.

Pero el resultado deportivo fue solo una parte de una jornada que también tuvo como protagonistas a las seis agrupaciones de escaramuzas, a los equipos participantes, a los espectáculos ecuestres y a los artistas que acompañaron el cierre de la celebración.

Con las tribunas llenas y más de 5,000 personas reunidas en el Lienzo Charro de Constituyentes, la 3ª Copa Charro Fest concluyó dejando una celebración que tuvo como hilo conductor la tradición, la pasión por la charrería y el orgullo de ser mexicanos.

Una jornada en la que, una vez más, la charrería demostró su capacidad para reunir generaciones y mantener viva una de las expresiones más importantes de la cultura mexicana.