“Travesía hacia un mundo sostenible”; los gestos cotidianos impactan en el medio ambiente

“Cuando hablamos de cambio climático, biodiversidad, agua, contaminación o energía, podemos perdernos entre entrevistas e indicadores. Pero cuando pensamos en nuestros hijos, esos datos adquieren un rostro”, expresó el Dr. Francisco Suárez Hernández en la presentación de su libro Travesías hacia un mundo sostenible: Un llamado urgente a la acción para salvar el planeta.

Hasta el momento, la Tierra es el único planeta habitable disponible. Sin embargo, esta se enfrenta a amenazas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y las desigualdades sociales.

Por eso, hablar de sostenibilidad es clave en la actualidad. De acuerdo a las Naciones Unidas, un desarrollo sostenible es aquel que toma en consideración las preocupaciones ambientales junto con el desarrollo económico.

Es decir, busca satisfacer las necesidades de las personas en el mundo actual, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Eso significa cuidar los recursos naturales, pero también la forma en que producimos y consumimos.

Pero lograr la sostenibilidad no solo depende de las políticas ambientales o lo que hagan las empresas, también de las decisiones cotidianas que tomamos como individuos. Así lo plantea el libro Travesías hacia un mundo sostenible: Un llamado urgente a la acción para salvar el planeta

El libro plantea acciones para impactar positivamente al medio ambiente frente a los desafíos que enfrenta Canva

Francisco Suárez Hernández presenta Travesía hacia un mundo sostenible

El Dr. Francisco Suárez Hernández se ha especializado en sostenibilidad, estrategia y asuntos públicos, un interés que viene desde generaciones atrás con su padre y abuelo, y que hoy plasma en este libro inspirado en la pregunta: ¿Qué planeta les vamos a dejar a entregar a nuestros hijos?

A lo largo de 200 páginas, el autor vincula su historia familiar con la urgencia ecológica y sostiene que la sostenibilidad es un proceso permanente y no un destino estático, donde la familia actúa como el primer espacio para aprender la responsabilidad y el límite.

A través de vivencias personales, cartas a sus hijos y un análisis de los tres pilares del desarrollo: económico, social y ambiental, la obra explora cómo los gestos cotidianos se transforman en movimientos trascendentales.

Esto se traduce en que decisiones como qué consumo, cómo planeo mis compras y otras acciones, influyen en el sobregiro planetario que tenemos actualmente.

De acuerdo al Dr. Francisco Suárez, el libro está pensado para todo tipo de lectores, tanto empresarios y ejecutivos, como amas de casa, estudiantes, profesores, ONGs. El llamado es que se sumen a las acciones para hacer una diferencia.

Por lo tanto, el libro plantea un sistema de pasos para hacer de forma personal y colectiva en cada uno de nuestros entornos. Todo partiendo de que cada elección que tomamos respecto a energía, residuos, movilidad, ciudades, empresas, etcétera, deja huella.

De ahí que acciones cotidianas como cerrar una llave, separar los residuos, reutilizar o consumir responsablemente, sí importen.

Travesía hacia un mundo sostenible: Un llamado urgente a la acción para salvar el planeta, publicado por LID Editorial, está disponible en Amazon y Librerías Gandhi.