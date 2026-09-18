Ballet Folklórico de Amalia Hernández en Día de Muertos: fechas y boletos

Si buscas qué hacer en noviembre en Ciudad de México y quieres vivir una experiencia que combine tradición, música y danza, el Ballet Folklórico de Amalia Hernández tendrá un espectáculo especial de Día de Muertos que promete convertir una de las celebraciones más emblemáticas en una noche llena de folclor y leyendas.

El espectáculo será una de las opciones para disfrutar de estas actividades en la capital, especialmente para quienes buscan conocer más sobre las tradiciones mexicanas a través de estas artes.

Ballet Folklórico de Amalia Hernández

Es una de las compañías de danza más representativas de México. Fue fundada en 1952 por la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández, quien convirtió la danza folclórica en un espectáculo capaz de llegar a escenarios internacionales.

Su trabajo contribuyó a proyectar diferentes expresiones de la cultura mexicana a través de la música, los bailes y los vestuarios tradicionales, convirtiéndose en una referencia de la danza folclórica del país.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el ballet ha sido visto por más de 45 millones de espectadores y cuenta con más de 120 coreografías originales. A esto se suman los trajes típicos y la producción escénica que forman parte de sus presentaciones.

¿Qué habrá en el Ballet Folklórico de Amalia Hernández por Día de Muertos?

A través de redes sociales, los organizadores confirmaron que el espectáculo de Día de Muertos estará inspirado en un viaje por las leyendas y tradiciones de México, acompañado de folclor, música y danza.

'La Muerte está más viva que nunca' regresa por segundo año a este hermoso recinto, ven y disfruta de un viaje donde las leyendas, el folclor, la música y la danza son el ingrediente perfecto para una noche inolvidable.

¿Cuándo será el espectáculo de Día de Muertos del Ballet Folklórico de Amalia Hernández?

El espectáculo se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, en la Isleta del Bosque de Chapultepec, ubicada en el Lago Menor de la Primera Sección.

Si estás interesado en asistir, los boletos se pueden adquirir a través de Ticketmaster, con precios que van de 440 a mil 984 pesos, de acuerdo con la información proporcionada para el evento.

Los horarios serán a las 19:00 horas los días viernes 30, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. Para el lunes 2 de noviembre, la presentación comenzará a las 18:30 horas.

Si quieres celebrar el Día de Muertos en CDMX de una manera diferente y disfrutar de la música, las tradiciones y la danza mexicana, este espectáculo del Ballet Folklórico de Amalia Hernández en Chapultepec puede convertirse en una de las opciones para vivir la temporada.