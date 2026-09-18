La tumba de Tutankamón (conocida técnicamente como KV62) continúa fascinando al mundo desde su célebre hallazgo en 1922.

Investigaciones recientes respaldadas por análisis geofísicos no invasivos han reactivado una de las hipótesis más apasionantes de la egiptología moderna: la presencia de un complejo funerario oculto que se extiende más allá de los muros norte y oeste de la sepultura del joven faraón.

Según un informe publicado dentro del Amarna Royal Tombs Project y destacado en revistas especializadas como Nature, diversos escaneos con radar de penetración terrestre, tomografía de resistividad eléctrica y termografía infrarroja sugieren la existencia de pasadizos bloqueados en la antigüedad y una serie de habitaciones adicionales.

El renombrado egiptólogo británico Nicholas Reeves sostiene que la tumba original fue diseñada para una figura de mayor jerarquía política dentro del periodo Amarna —posiblemente la reina Nefertiti— y que el sector frontal fue adaptado precipitadamente para alojar los restos de Tutankamón tras su inesperada muerte.

Cámaras ocultas en la tumba de Tutankamón: el enigma de Nefertiti Canva

El origen de la hipótesis y el misterio arquitectónico de la tumba KV62

La tumba del Rey Tut siempre ha resultado una anomalía estructural para los arqueólogos debido a sus dimensiones inusualmente reducidas en comparación con otros monumentos funerarios reales de la Dinastía XVIII.

Orientación y diseño: La planta de la tumba gira hacia la derecha de la entrada, una disposición arquitectónica reservada principalmente para sepulturas de reinas egipcias.

La planta de la tumba gira hacia la derecha de la entrada, una disposición arquitectónica reservada principalmente para sepulturas de reinas egipcias. Giro drástico: La precipitada muerte de Tutankamón a los 19 años obligó a reconvertir la cámara exterior de un complejo mayor para albergar sus pertenencias.

La precipitada muerte de Tutankamón a los 19 años obligó a reconvertir la cámara exterior de un complejo mayor para albergar sus pertenencias. Falsos muros: Reeves identificó marcas en la pintura del muro norte que corresponden al tapiado de accesos originales.

Cámaras ocultas en la tumba de Tutankamón: el enigma de Nefertiti Canva

Revelaciones del radar: vacíos, cámaras y pasajes sellados

Los últimos estudios científicos han empleado tecnologías no destructivas para mapear el subsuelo sin alterar los murales pintados ni dañar la estructura milenaria del monumento.

Los datos indican con alta probabilidad la presencia de una estructura funeraria que se proyecta entre 25 y 30 metros al norte de la tumba. Por otro lado las mediciones señalan la existencia potencial de cinco a seis cámaras interconectadas mediante corredores rellenados con escombros.

Escaneos previos detectaron contrastes que sugieren la presencia de cavidades con posibles residuos orgánicos y metálicos en su interior.

Cámaras ocultas en la tumba de Tutankamón: el enigma de Nefertiti Canva

¿Yace la reina Nefertiti tras las paredes del Faraón Niño?

La hipótesis principal de este hallazgo apunta a que la sepultura no descubierta podría pertenecer a la legendaria reina Nefertiti, madrastra de Tutankamón y gobernante previa.

Reina e ícono: Nefertiti desempeñó un papel político y religioso central en la era de Amarna, pero el paradero de su momia permanece desconocido.

Nefertiti desempeñó un papel político y religioso central en la era de Amarna, pero el paradero de su momia permanece desconocido. Reutilización de objetos: Gran parte del ajuar funerario hallado en 1922 muestra signos de haber sido reutilizado y adaptado desde un propietario original femenino.

Gran parte del ajuar funerario hallado en 1922 muestra signos de haber sido reutilizado y adaptado desde un propietario original femenino. Transformación histórica: Confirmar esta cámara redefiniría por completo la comprensión sobre la sucesión dinástica del Antiguo Egipto.

Cámaras ocultas en la tumba de Tutankamón: el enigma de Nefertiti Canva

Próximos pasos e investigación de campo en el Valle de los Reyes

La comunidad científica internacional aguarda la autorización final de las autoridades de antigüedades egipcias para realizar una exploración física directa en la zona afectada.

El análisis continúo de la tumba KV62 demuestra que, aun después de un siglo de su descubrimiento, el Valle de los Reyes no ha agotado sus secretos. Confirmar la presencia de estas habitaciones y pasadizos no solo resolvería uno de los enigmas más fascinantes sobre la sepultura de la reina Nefertiti, sino que transformaría nuestra comprensión sobre el periodo de Amarna.

La tecnología moderna promete abrir una ventana inédita al pasado sin dañar el legado físico del Faraón Niño, manteniendo al mundo a la expectativa de lo que podría ser el hallazgo arqueológico más importante del siglo XXI.