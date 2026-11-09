Falleció Arnaldo Coen (1940-2026) el artista irreverente y libertario de La Ruptura

Murió ayer, a los 86 años, el pintor, escultor y muralista Arnaldo Coen (1940-2026), integrante de la Generación de Ruptura, quien apostó por la libertad creativa y dedicó buena parte de su obra a explorar la geometría, el cuerpo femenino, el erotismo, el sonido y el mundo de los sueños.

La noticia fue dada a conocer por la galerista mexicana Lourdes Sosa, esposa del artista, a través de un comunicado.

“Con profundo amor y tristeza les comparto que hoy Arnaldo Coen emprendió un nuevo viaje. Su espíritu libre se funde ahora con el gran misterio de la existencia que tanto lo fascinó y que exploró en cada una de sus obras.

“Nos deja su creatividad, su curiosidad infinita, su humor, su inteligencia y su mirada. Agradezco a la vida cada instante compartido”, dijo.

Por la tarde se dio a conocer que ayer mismo los restos mortales del artista serían velados en la funeraria Gayosso de Félix Cuevas.

Reproducir Presentación de la exposición "Per-versiones", de Arnaldo Coen, en la Galería 526 del SMC.

Condolencias de la comunidad artística y tributo institucional

Luego de que circulara la noticia, numerosos intelectuales e instituciones culturales se sumaron a las condolencias.

Cuauhtémoc Medina, curador e historiador del arte, lamentó la partida de Coen y difundió un breve retrato de su legado.

“Lamento mucho la partida de Arnaldo Coen, uno de los últimos sobrevivientes de la oleada de artistas que en el medio siglo mexicano optó por la experimentación visual frente a los dogmas identitarios postrevolucionarios.

Considerado uno de los máximos exponentes de la Generación de la Ruptura, Arnaldo Coen dedicó más de seis décadas a la experimentación. Cortesía Arnaldo Coen

“Coen estuvo caracterizado por un tránsito constante que lo llevó de producir cuadros con formas abstractas coloridas y orgánicas a la celebración corporal de maniquíes pop, a experimentos conceptuales como su libro homenaje a John Cage, y la experiencia de hacer múltiples variaciones de la Batalla de San Romano de Uccello”, expresó en sus redes sociales.

En una entrevista con Excélsior (21/08/2023), Arnaldo Coen recordó que cuando leyó por primera vez la famosa frase “No hay más ruta que la nuestra”, de David Alfaro Siqueiros, supo que algo andaba mal, porque la percibió autoritaria y supuso que coartaba la libertad de expresión del artista.

Así que, desde su trabajo creativo, intentó explorar todas las rutas posibles pintando cubos, cuerpos, torsos, haciendo collages y explorando temas como la música, el erotismo y la obra de Paolo Uccello.

“Desde el inicio de mi carrera como artista no estuve de acuerdo en seguir forzosamente las ideas de la Escuela Mexicana de Pintura, en ese sentido de que el artista deba tener el compromiso de hacer la historia. Yo más bien creo que el arte se manifiesta por sí mismo y que cada persona es un mundo y que lo importante es que cada uno se encuentre a través del camino de la libertad”, detalló en aquella en entrevista.

Considerado uno de los máximos exponentes de la Generación de la Ruptura, Arnaldo Coen dedicó más de seis décadas a la experimentación. Cortesía Seminario de Cultura Mexicana

Formación, influencia de Diego Rivera y grandes hitos

A la nutrida serie de condolencias se sumaron las de la UNAM, el INBAL, el Seminario de Cultura Mexicana (SCM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre muchas más.

“El INBAL lamenta el sensible fallecimiento de Arnaldo Coen, artista visual, integrante de la Generación de la Ruptura y fundador del Salón Independiente. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014 y la Medalla Bellas Artes 2022 en Artes Visuales. Fue miembro de número de la Academia de Artes.

“Su libertad creativa y vocación experimental ampliaron los vínculos entre la pintura, el espacio y la música, y dejaron una huella en diversas generaciones de artistas. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad artística”, expresó el INBAL.

Por su parte, Cultura UNAM recuperó una frase que la crítica de arte Raquel Tibol dedicó al artista: “Como el Bosco, Arnaldo Coen es un dotado”.

También el escritor Guillermo Sheridan lo recordó: “Enlutado por el tránsito de mi viejo amigo Arnaldo Coen, mi querido Carnaldo, maestro del Cuarteto Miseria y gran Duque de Caraflaca. Hoy mismo estará jugando dominó en el empíreo”.

Considerado uno de los máximos exponentes de la Generación de la Ruptura, Arnaldo Coen dedicó más de seis décadas a la experimentación. Cortesía Arnaldo Coen

Diego Rivera lo alentó a dedicarse a la pintura

Nacido en la Ciudad de México el 10 de junio de 1940, Arnaldo Coen fue uno de los máximos exponentes de la Generación de la Ruptura, el grupo de artistas que, frente al canon del muralismo, transformó el panorama de las artes visuales en México al cuestionar los lenguajes establecidos y abrir nuevos caminos para la creación.

De acuerdo con el SCM, Coen creció en una familia de músicos, dado que su abuela fue la cantante lírica Fanny Anitúa, integrante fundadora de dicho seminario, en 1942.

Considerado uno de los máximos exponentes de la Generación de la Ruptura, Arnaldo Coen dedicó más de seis décadas a la experimentación. Cortesía Arnaldo Coen

Siendo adolescente mostró sus dibujos a Diego Rivera, quien lo alentó a pintar y a formarse en el trato directo con artistas y talleres, pero fue hasta 1963 cuando presentó su primera exposición individual.

Su trabajo trascendió los límites de la pintura para explorar la escultura, el arte objeto, la instalación y diversas propuestas interdisciplinarias.

En 1968 participó en la fundación del Salón Independiente, movimiento decisivo para la renovación del arte mexicano y la autonomía de los artistas frente a las exposiciones oficiales.

Cuatro años después se convirtió en uno de los creadores de Robarte el arte, acción y película presentada en Alemania, que cuestionó las convenciones y los mecanismos de legitimación del mundo artístico.

Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014 en el campo de Bellas Artes y la Medalla Bellas Artes 2022 en Artes Visuales. En 2023, el Museo de Arte Moderno le dedicó la exposición antológica Arnaldo Coen. Reflejo de lo invisible, que reunió más de 300 piezas y testimonios.