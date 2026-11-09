Leonardo Padura reflexionó sobre el valor de la memoria en el Festival Escribidores 2026

“Desde el presente hay que hacer memorias para el futuro”, aseguró el escritor cubano Leonardo Padura durante su presentación en el Festival Escribidores 2026, que se llevó a cabo en la Universidad de la Libertad, donde estuvo acompañado de Raúl Tola, director de la cátedra Vargas Llosa.

Y agregó: “Sabemos que todos los poderes manipulan la memoria. Los religiosos, los económicos, los fácticos, los políticos y, a veces, hasta los poderes familiares manipulan la memoria. Entonces, creo que es importante que, desde la literatura —si se tiene la posibilidad y el espacio de libertad— poder hacer ese ejercicio de memoria para el futuro”.

La guerra de Angola y las revelaciones de la condición humana

En la charla, Padura también habló de su experiencia en la guerra de Angola, tema que refiere en Morir en la arena, su más reciente novela.

El escritor cubano se presentó en el Festival Escribidores 2026, donde habló sobre libertad y literatura. Cortesía Festival Escribidores 2026

“(En aquella guerra) hubo muertes, mutilaciones y, sobre todo, traumas mentales. Yo creo que fue el gran problema que dejó esa guerra y yo estaba allí como civil, afortunadamente, porque no tuve nada que ver con las cuestiones militares.

"Yo soy de esas personas que se salvó incluso de pasar un servicio militar en Cuba, pero al lado de mi cama tenía un fusil soviético y cuatro cargadores. Entonces, si pasaba algún evento en que tuviéramos que sumarnos a la reserva del ejército, pues teníamos que hacerlo. Y fue un momento de mucha tensión”, como lo retrató en su crónica El año que vivimos con miedo.

Reproducir Festival Escribidores 2026 - Literatura en libertad

El deterioro de La Habana y la mirada generacional de Mario Conde

Y agregó: “Algo que descubrí en Angola fue que en las situaciones tensas descubres lo mejor y lo peor de la gente. Vi, por ejemplo, relaciones con las personas que eran de una cercanía, de una bondad y de una solidaridad infinita, y vi también manifestaciones de mezquindad terrible. Entonces, creo que ahí se revelan muchísimo esas cualidades de la condición humana”, expuso el autor de Vientos de cuaresma y La transparencia del tiempo.

Por último habló sobre su relación sentimental e histórica con La Habana.

“Las ciudades evolucionan y uno puede sentir eso y me da mucho dolor ver las manifestaciones de deterioro físico y humano que está viviendo una ciudad como La Habana, donde represento a todo el país”, expuso Padura.

Finalmente, aseguró que su literatura “es tremendamente generacional” y que incluso Mario Conde, protagonista de sus relatos policiales, es el reflejo de su generación.