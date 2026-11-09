Noche memorable de la soprano letona Kristine Opolais en el Palacio de Bellas Artes

En su debut en México, la soprano letona Kristine Opolais se adueñó de la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes en el recital que ofreció, la noche del sábado, acompañada del pianista mexicano Abdiel Vázquez, con un programa que incluyó arias de Verdi, Ponchielli, Puccini y Catalani.

La cantante lírica fue ampliamente aplaudida a lo largo del recital Kristine Opolais le canta a México, aunque el momento cumbre de la gala llegó al final, con su interpretación de la Canción de la Luna (Měsíčku na nebi hlubokém...), de la ópera Rusalka, mientras caminaba entre el público.

Una vez pasados los primeros acordes del piano, Opolais apareció a la mitad de la sala imaginando ser una ninfa acuática, enfundada en un vestido carmesí, para transformar Bellas Artes en un cuento de hadas, mientras clamaba por el amor de un príncipe idealizado y recorría la sala de un extremo a otro, cediendo al capricho de los teléfonos celulares. En la última nota, los aplausos se desbordaron.

La cantante letona triunfó en su debut, la noche del sábado, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Juan Carlos Talavera

De la 'Canción de la Luna' a María Grever

Entonces la soprano volvió al escenario con ayuda del pianista y recibió el ramo de escena.

Pero el momento cumbre de la gala llegó en el encore, cuando la soprano se disculpó porque cantaría en español la pieza Despedida, de María Grever.

De manera juguetona, la soprano se santiguó e interpretó con soltura la pieza que le sirvió para embelesar aún más al público.

Repertorio lírico, heroínas y próximos proyectos



Opolais agradeció el cariño del público con múltiples reverencias, se dirigió a cada uno de los palcos, repartió besos al aire y, para cerrar, entregó con nostalgia y embeleso Zdes Khorosho, de Rachmaninoff, con una actuación por momentos surrealista, donde la soprano se recostó en el escenario y extendió los brazos para cantar las notas más altas que cierran con la imagen de un paisaje sereno, silencioso y apartado del mundo:

La cantante letona triunfó en su debut, la noche del sábado, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Juan Carlos Talavera

“Qué hermoso es este lugar… Mira allá a lo lejos, el río arde; los prados son como una alfombra radiante, y las nubes son blancas. No hay nadie aquí… aquí reina el silencio”.

Así culminó la noche memorable de Opolais, una de las grandes cantantes líricas de su generación, quien ha desarrollado una trayectoria vinculada con las heroínas de Puccini, Dvořák, Chaikovski y Shostakóvich, combinando una voz de notable riqueza expresiva con una entrega teatral absoluta, de acuerdo con las notas del programa.

En la gala Kristine Opolais le canta a México, la soprano también incluyó arias como: Suicidio..., de la ópera La Gioconda, de Amilcare Ponchielli, inmortalizada por Maria Calla, cantante que en su juventud inspiró a Opolais, así como Ebben? Ne andrò lontana..., de La Wally, de Alfredo Catalani y Mia madre aveva una povera ancella... Ave Maria..., de Otello, de Giuseppe Verdi.

La cantante letona triunfó en su debut, la noche del sábado, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Juan Carlos Talavera

La siguiente presentación de la cantante ocurrirá en enero de 2027, cuando vuelva a la Boston Symphony Orchestra para interpretar a Lisa en La dama de picas, de Chaikovski, presentada en versión de concierto bajo la dirección de Andris Nelsons y en colaboración con la Boston Lyric Opera.