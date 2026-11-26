Para el escultor Rivelino (Jalisco, 1973), el arte casi siempre es político y debe aspirar a tocar lo que le duele a la sociedad, como él lo busca en Punto Cero, exposición que inauguró ayer en el Centro de Arte y Diseño de Yucatán (CADY), en la que agrupa, por primera vez, las instalaciones Víctimas y victimarios, La caja táctil, Topografía de lo invisible y Tú.

Yo creo que casi todo el arte es político y es una postura frente a la experiencia humana o la experiencia en el planeta. Para mí es muy importante tocar los puntos que le duelen a la sociedad, así que en la obra de gran formato lo que hago es sacar a la vía pública estos temas que, a veces, cuesta trabajo hablar abierta y públicamente”, dice a Excélsior el artista que en marzo de 2027 volverá al espacio público de la Ciudad de México con cuatro nuevas intervenciones.

Y agrega: “Es importante que el artista siga cumpliendo esta tarea que ha tenido durante siglos: tocar los temas delicados. El arte tiene esa responsabilidad, aunque a veces ya solamente se queda en la cascarita, en la diversión, como un paseo, pero una de las grandes tareas del arte es obligar a la reflexión de los temas duros y difíciles que nos confrontan como sociedad y como individuos”.

¿Qué proyecto presentará en la CMDX?, se le pregunta a Rivelino (José Rivelino Moreno Valle).

Voy a volver al espacio público de la Ciudad de México en la última semana de marzo de 2027, y estamos preparando cuatro o cinco intervenciones nuevas, todas al mismo tiempo y con un tema diferente a lo que he hecho siempre”.

¿Serán obras monumentales? “Habrá dos piezas monumentales, pero es una sorpresa. Lo único que te puedo adelantar es que será en un lugar muy grande, bello y de fácil acceso”.

Sobre Punto Cero, que permanecerá hasta febrero de 2027, Rivelino detalla que se incluye Víctimas y victimarios, instalación de 60 vasijas de barro que abordan el tema de la violencia cotidiana.

Así como La caja táctil, que ya ha presentado en Gran Bretaña, Alemania, Italia, España, Portugal, Rusia y EU, y que forma parte de la exposición Nuestros silencios, diseñada para la comunidad de ciegos, en la que es posible introducir las manos para tocar la obra.

El escultor jalisciense ha diseñado obras de gran formato para que el público pueda tocarlas. Foto: Cortesía Rivelino.

Así como las instalaciones Tú, que abordan temas como la inclusión y la exclusión; y Topografía de lo invisible, visualizada como un laberinto donde se puede pasar del amor a la corrupción y del odio a la traición y la bondad.

Por último, Rivelino habla sobre el consumo rápido de obras de arte.

“Hay una gran parte del público, de las galerías y de los artistas que están muy envueltos en la superficie y en la inmediatez. Se ha generado un público muy inmediato con artistas parecidos al fast-food: velo rápido, llévatelo, míralo y olvídalo rápido… y, bueno, hay galerías, artistas y público de ese tipo.

Hay una gran parte del público, de las galerías y de los artistas que están muy envueltos en la superficie y en la inmediatez. Se ha generado un público muy inmediato con artistas parecidos al fast food: velo rápido, llévatelo, míralo y olvídalo rápido… y, bueno, hay galerías, artistas y público de ese tipo.

“Sin embargo, el espacio público requiere algo más complejo en todos los sentidos, tanto como para interactuar en la banqueta como con el espacio arquitectónico, el tráfico, el smog y el diseño. No es lo mismo tener una esculturota en una galería que, de repente, sale a pasear a un parque, la cual no fue diseñada para el espacio público”, advierte.

En marzo de 2027, Rivelino expondrá cuatro piezas de gran formato en un espacio público de la Ciudad de México. Foto: Cortesía Rivelino.

Y añade:

La obra del espacio público tiene otro ADN: se tiene que diseñar para el momento histórico, económico y anímico de la ciudad y preguntarse por qué escoger una plaza y no otra o si la pieza se llevará a un lugar popular o íntimo. Pero yo creo que el público joven está cada vez más interesado en la obra del espacio público”.

¿Domina el consumo de arte desde el celular? “Esos jóvenes que apenas hace una década tenían 10 años, hoy, a través de sus máquinas, han podido ver que en otros países hay un montón de obra en el espacio público con la cual pueden interactuar y reflexionar, sin necesidad del cubo blanco, de la galería, que a veces puede ser un poco elitista.