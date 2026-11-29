Efemérides diciembre 2026: del Día de la Virgen de Guadalupe a Navidad y más
El último mes del año llegó y con él algunos días que también debes de tener en cuenta en el calendario, te decimos cuáles.
Diciembre 2026 está por comenzar y, además de ser el último mes del año, trae consigo diversas celebraciones, acontecimientos históricos y fechas conmemorativas. Aunque las fiestas decembrinas suelen acaparar la atención, durante este mes también se recuerdan días importantes relacionados con la salud, los derechos humanos, la cultura y el medio ambiente.
Entre las efemérides de diciembre 2026 destacan el Día de la Virgen de Guadalupe, el inicio de las posadas, la Navidad y la Nochevieja, así como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA o el solsticio de invierno. A continuación, te compartimos el calendario con las fechas más importantes y curiosas del último mes del año.
Efemérides diciembre 2026
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA - 1 de diciembre
Día Internacional de los presos por la paz- 1 de diciembre
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud - 2 de diciembre
Día Mundial del Futuro - 2 de diciembre
Día Mundial de las frituras- 2 de diciembre
Día Internacional de la abolición de la esclavitud- 2 de diciembre
Día Mundial de la alfabetización informática- 2 de diciembre
Día Internacional de las Personas con Discapacidad - 3 de diciembre
Día Internacional del Médico - 3 de diciembre
Día Internacional del cine 3D- 3 de diciembre
Día Mundial del no uso de plaguicidas- 3 de diciembre
Día Internacional de los bancos- 4 de diciembre
Día Internacional del guepardo - 4 de diciembre
Día del minero- 4 de diciembre
Día Internacional contra las medidas coercitivas unilaterales- 4 de diciembre
Día Mundial del suelo - 5 de diciembre
Día Internacional de los voluntarios- 5 de diciembre
Día Internacional del Ninja - 5 de diciembre
Día Mundial del Algodón de Azúcar - 7 de diciembre
Día Internacional de la aviación civil- 7 de diciembre
Día del Orgullo Barroco- 7 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción - 8 de diciembre
Día Nacional de la Nochebuena - 8 de diciembre
Día del Administrador - 8 de diciembre
Día Internacional contra la corrupción - 9 de diciembre
Día Internacional contra el Genocidio - 9 de diciembre
Día Mundial de la Informática - 9 de diciembre
Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia- 9 de diciembre
Día Internacional de la Dignidad de las Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores- 9 de diciembre
Día Mundial de los Derechos Humanos - 10 de diciembre
Día Internacional de los Derechos de los animales - 10 de diciembre
Día del físico - 10 de diciembre
Día Internacional de las Montañas - 11 de diciembre
Día de la Virgen de Guadalupe - 12 de diciembre
Inicia el maratón Guadalupe-Reyes - 12 de diciembre
Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal- 12 de diciembre
Día Internacional de la Neutralidad- 12 de diciembre
Día Internacional del Lince Ibérico- 12 de diciembre
Día Internacional del canto coral- 13 de diciembre
Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia- 13 de diciembre
Día Mundial del mono - 14 de diciembre
Día Mundial del Otaku - 15 de diciembre
Inician las posadas - 16 de diciembre
Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales- 17 de diciembre
Día Internacional del Migrante - 18 de diciembre
Día Mundial de la Lengua Árabe- 18 de diciembre
Día del Ugly sweater – 18 de diciembre
Día Internacional del Emo - 19 de diciembre
Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecida- 19 de diciembre
Día Internacional de la Solidaridad Humana - 20 de diciembre
Día Mundial del Escepticismo - 20 de diciembre
Día Mundial de la sangría - 20 de diciembre
Día de la camisa arrugada- 20 de diciembre
Solsticio de Invierno - 21 de diciembre
Día Mundial de la meditación- 21 de diciembre
Día Mundial del Baloncesto - 21 de diciembre
Día Internacional del Cortometraje - 21 de diciembre
Día Nacional de la Cultura Maya - 21 de diciembre
Día Mundial del snowboard - 21 de diciembre
Día Mundial del termómetro - 22 de diciembre
Día del Agente de Tránsito en México - 22 de diciembre
Nochebuena - 24 de diciembre
Misa de gallo - 24 de diciembre
Navidad - 25 de diciembre
Día de las cajas- 26 de diciembre
Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias- 27 de diciembre
Día de los Inocentes - 28 de diciembre
Día Internacional de los Días Mundiales- 28 de diciembre
Nochevieja - 31 de diciembre
Famosos que cumplen años o murieron en el mes
A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.
Cumpleaños:
Woody Allen cumple años - 1 de diciembre
León Larregui cumple años - 1 de diciembre
Michelle Rodríguez cumple años - 1 de diciembre
Britney Spears cumple años - 2 de diciembre
Alex Lora cumple años - 2 de diciembre
Nelly Furtado cumple años - 2 de diciembre
Adal Ramones cumple años - 3 de diciembre
Juan Osorio cumple años - 3 de diciembre
Jin de BTS cumple años - 4 de diciembre
Jay-Z cumple años - 4 de diciembre
Frankie Muniz cumple años - 5 de diciembre
Carmen Campuzano cumple años - 7 de diciembre
Cristian Castro cumple años - 8 de diciembre
Pee Wee cumple años - 8 de diciembre
Ana Gabriel cumple años - 10 de diciembre
Yalitza Aparicio cumple años - 11 de diciembre
Karla Souza cumple años - 11 de diciembre
Tatiana cumple años - 12 de diciembre
Taylor Swift cumple años - 13 de diciembre
Natalia Téllez cumple años - 16 de diciembre
Martín Ricca cumple años - 17 de diciembre
Brad Pitt cumple años - 18 de diciembre
Billie Eilish cumple años - 18 de diciembre
Steven Spielberg cumple años - 18 de diciembre
Christina Aguilera cumple años - 18 de diciembre
Alejandro Sanz cumple años - 18 de diciembre
Karla Panini cumple años - 21 de diciembre
María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” cumple años - 22 de diciembre
Ricky Martin cumple años - 24 de diciembre
Celia Lora cumple años - 25 de diciembre
Jared Leto cumple años - 26 de diciembre
Marco Antonio Regil cumple años - 27 de diciembre
Leonardo García cumple años - 27 de diciembre
Don Francisco cumple años - 28 de diciembre
Yolanda Andrade cumple años - 28 de diciembre
Diego Luna cumple años - 29 de diciembre
Marco Antonio Solís cumple años - 29 de diciembre
V de BTS- 30 de diciembre
Joshua de SEVENTEEN- 30 de diciembre
Anthony Hopkins cumple años - 31 de diciembre
Aniversarios luctuosos
Muere Hernán Cortés - 2 de diciembre
Muere Queta Lavat - 4 de diciembre
Muere Eduardo Manzano- 4 de diciembre
Muere Nelson Mandela - 5 de diciembre
Muere Jorge Negrete - 5 de diciembre
Muere John Lennon - 8 de diciembre
Muere Jenni Rivera - 9 de diciembre
Muere Peter Greene- 13 de diciembre
Muere Rob Reiner- 14 de diciembre
Muere Walt Disney - 15 de diciembre
Muere Rosita Pelayo - 16 de diciembre
Muere James Ransone- 19 de diciembre
Muere Britany Murphy - 20 de diciembre
Muere Cristina Pacheco - 21 de diciembre
Muere Dulce, la cantante- 25 de diciembre
Muere George Michael - 25 de diciembre
Muere Charles Chaplin - 25 de diciembre
Muere Pedro Armendáriz Jr - 26 de diciembre
Muere Carrie Fisher - 27 de diciembre
Muere Rossy Mendoza - 29 de diciembre