Revaloran el legado de Mariano Escobedo, “un hombre de hacer”

“Mariano Escobedo es uno de los personajes centrales de la historia del siglo XIX en México. El siglo en el que se funda, se consolida, se identifica un proyecto de nación que nace desde las gestas de la insurgencia, desde las luchas, los principios, los ideales”, comentó el historiador Felipe Ávila.

“Estuvo en algunas de las batallas más importantes en el noreste de la República, defendiendo a su patria, su nacionalidad, defendiendo a los suyos. Es un momento decisivo en la historia del México que tiene sus repercusiones hasta hoy”, agregó el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) sobre este héroe cuyo legado “no ha sido valorado justamente”.

En el marco del bicentenario del natalicio del general regio Mariano Escobedo (1826-1902), y su 124 aniversario luctuoso, el municipio General Escobedo de Nuevo León, el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el INEHRM le rindieron anoche un homenaje al prócer y evocaron sus aportaciones.

Presentacion del libro General Mariano Escobedo: Caudillo liberal, Benemerito de la Republica, 1826-1902. Foto: Pável Jurado.

En la Librería Rosario Castellanos del FCE se presentó un libro colectivo sobre quien luchó durante la Intervención estadunidense en México, la revolución de Ayutla, la guerra de Reforma y la Segunda Intervención Francesa, en contra del ejército imperial de Maximiliano de Habsburgo.

Además de Ávila, participaron en la mesa el escritor Paco Ignacio Taibo II y el alcalde de General Escobedo, Andrés Mijes, quien afirmó que don Mariano “fue un hombre profundamente norteño, austero, práctico, disciplinado, terco, en el mejor sentido de la palabra”.

El presidente municipal destacó que Escobedo era un hombre de hacer. “Y, justamente, por eso sigue siendo tan contemporáneo, porque entendía algo esencial. La República no solamente se sostiene con discursos o batallas, se sostiene con instituciones, capacidad, orden y comunidad”.

Hector Manuel Estrobel, ganador del primer lugar en el concurso Ensayo Nacional durante la presentacion del libro General Mariano Escobedo: Caudillo liberal, Benemerito de la Republica, 1826-1902. Foto: Pável Jurado,

Entregan Premio Especial Nacional de Ensayo Histórico

Tras la presentación del título General Mariano Escobedo: caudillo liberal, Benemérito de la República, 1826-1902, se entregaron los reconocimientos a los tres ganadores del Premio Especial Nacional de Ensayo Histórico y una mención honorífica.

El primer lugar lo obtuvo Héctor Manuel Strobel del Moral, de El Colegio de México; el segundo fue para María Luna Argudín, de la UAM, y Ángel Israel Limón Enríquez, del Instituto José María Luis Mora; el tercer lugar lo recibió José de Jesús Rodríguez Monreal, de la Universidad Autónoma de Zacatecas; y la mención honorífica fue para Leopoldo Flores Sánchez, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

“El ensayo muestra cómo Escobedo se formó a partir de la práctica, a partir de la derrota y a partir también de la guerra. Nadie nace siendo héroe, se forma”, concluyó Strobel del Moral.

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