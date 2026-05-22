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Retratos de una comunidad convierte a los oaxaqueños en protagonistas del arte

La pintora Lyndell Brookhouse-Gil presenta en el Museo de los Pintores Oaxaqueños una serie de 11 óleos dedicados a artistas, comerciantes y vecinos de Oaxaca.

Por: Patricia Briseño

Retratos de una comunidad se exhibe en el Museo de los Pintores Oaxaqueños.
Retratos de una comunidad se exhibe en el Museo de los Pintores Oaxaqueños.Fotos: Cortesía Museo de los Pintores Oaxaqueños.

OAXACA, Oax.- Lyndell Brookhouse-Gil, pintora nacida en Estados Unidos y avecindada en Oaxaca, presenta su exposición  Retratos de una comunidad en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo), que interpreta la luz, los colores contrastantes y las formas en el espacio público.

La artista presenta 11 retratos de personas de los barrios y colonias de la ciudad, incluyendo a artistas plásticos, trabajadores y comerciantes, dándole al género una perspectiva que lo saca de la lógica elitista y lo convierte en un medio para ofrecer a la sociedad un espejo donde mirarse como protagonistas.

El Museo de los Pintores Oaxaqueños se ubica en Independencia 607, en el Centro Histórico de Oaxaca.
El Museo de los Pintores Oaxaqueños se ubica en Independencia 607, en el Centro Histórico de Oaxaca.Foto: Cortesía Museo de los Pintores Oaxaqueños.

Las obras exhiben las efigies de los artistas plásticos Steven Brown, Sergio Mérida y Édgar Jahir Trujillo, a las comerciantes Silvia Julián y Ofelia Hernández, al exboxeador Sixto Pérez Vásquez, así como amigos de la pintora. 

La serie de retratos elaborados en óleo sobre tela responden a una condición contemporánea marcada por el individualismo creciente, la desconexión y la erosión de la vida comunitaria. En una era definida por el hiperconsumo y el culto a la autoimagen, estas pinturas desplazan la atención hacia la presencia colectiva y el sentido de pertenencia compartido.

Las obras creadas por  Brookhouse-Gil, subrayan la durabilidad material frente a la obsolescencia de la imagen digital. 

Retratos de una comunidad se exhibe hasta el 7 de junio  en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, Independencia 607. Centro Histórico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

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