Retratos de una comunidad convierte a los oaxaqueños en protagonistas del arte

OAXACA, Oax.- Lyndell Brookhouse-Gil, pintora nacida en Estados Unidos y avecindada en Oaxaca, presenta su exposición Retratos de una comunidad en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo), que interpreta la luz, los colores contrastantes y las formas en el espacio público.

La artista presenta 11 retratos de personas de los barrios y colonias de la ciudad, incluyendo a artistas plásticos, trabajadores y comerciantes, dándole al género una perspectiva que lo saca de la lógica elitista y lo convierte en un medio para ofrecer a la sociedad un espejo donde mirarse como protagonistas.

El Museo de los Pintores Oaxaqueños se ubica en Independencia 607, en el Centro Histórico de Oaxaca. Foto: Cortesía Museo de los Pintores Oaxaqueños.

Las obras exhiben las efigies de los artistas plásticos Steven Brown, Sergio Mérida y Édgar Jahir Trujillo, a las comerciantes Silvia Julián y Ofelia Hernández, al exboxeador Sixto Pérez Vásquez, así como amigos de la pintora.

La serie de retratos elaborados en óleo sobre tela responden a una condición contemporánea marcada por el individualismo creciente, la desconexión y la erosión de la vida comunitaria. En una era definida por el hiperconsumo y el culto a la autoimagen, estas pinturas desplazan la atención hacia la presencia colectiva y el sentido de pertenencia compartido.

Las obras creadas por Brookhouse-Gil, subrayan la durabilidad material frente a la obsolescencia de la imagen digital.

Retratos de una comunidad se exhibe hasta el 7 de junio en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, Independencia 607. Centro Histórico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.