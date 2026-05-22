Obra de Banksy se vende por casi 18 millones de dólares en Nueva York

MADRID.–La obra Niña con globo en un paisaje encontrado, del artista británico Banksy, se vendió en una cifra cercana a los 17.9 millones de dólares en una subasta en Nueva York, organizada por Fair Warning, Art, según informó la galería urbana británica Graffiti Street. Esta venta se sitúa entre los tres precios más altos alcanzados por el artista en subasta.

En concreto, la pieza alcanzó un precio final de 17.94 millones de dólares, incluidas las comisiones, tras una puja que se prolongó durante toda la noche y que concluyó con la adquisición de la obra por parte de un comprador estadunidense anónimo.

Este resultado refuerza la posición de Banksy como una de las figuras más relevantes del arte contemporáneo y consolida el interés del mercado por sus obras, que continúan alcanzando cifras millonarias en las principales casas de subastas internacionales.

La pintura, realizada en 2012, pertenece a la serie Crude oils de Banksy, quien utilizó cuadros encontrados en tiendas de segunda mano para pintar sus imágenes. Según el medio citado, la obra alcanzó su estimación máxima tras una intensa disputa telefónica entre varios coleccionistas.

Niña y globo sobre paisaje encontrado entra en el grupo de las obras más valiosas de Banksy vendidas en subasta y modifica el ranking de sus piezas mejor cotizadas.