Munal explora cómo se construyó la imagen de México en nueva exposición

Un viaje pictórico sobre la identidad y la memoria. Así podría definirse la exposición México: ruta y destino, que abrirá hoy en el Museo Nacional de Arte (Munal) con más de 380 piezas de artistas como Jorge González Camarena, Angelina Beloff, Cordelia Urueta, Diego Rivera, Miguel Covarrubias, Carlos Mérida y Gerardo Murillo Dr. Atl, entre otros, que idearon la construcción visual de una identidad, comentó a Excélsior Claudia Garay, curadora de la muestra.

La muestra nace a partir de una pregunta sencilla: ¿Cómo se construyó la imagen de México? “En este caso fue a partir de la obra colectiva de intelectuales, artistas, agentes y promotores culturales que trabajaron durante la primera mitad del siglo XX, para definir y difundir una imagen de México, especialmente después de la lucha armada de 1910, como un lugar pacífico, diverso y rico en tradiciones y en patrimonio”, expuso.

La exposición, que cerrará hasta el 14 de febrero de 2027, se divide en tres ejes visuales más un epílogo. El primero es Imaginarios, que reflexiona desde las primeras impresiones de los pintores viajeros del siglo XIX a partir de los vestigios precolombinos y la labor de otros artistas e intelectuales en la década de 1920 para hacer inventarios de arquitectura colonial.

La muestra México: ruta y destino reúne obras de autores como Angelina Beloff, Cordelia Urueta, Jorge González Camarena, Miguel Covarrubias, Carlos Mérida y Diego Rivera, entre otros. Foto: Cortesía Museo Nacional de Arte.

Aquí destaco la labor fotográfica de Guillermo Kahlo y la pictórica de Dr. Atl, así como los inventarios hechos por Manuel Toussaint, aunque en ese mismo eje aparece también el arte popular y otros artistas e intelectuales como Roberto Montenegro y Jorge Enciso, que es una figura que se nos diluye en la historiografía del arte mexicano, pero que fue un gestor importantísimo de aquellos años”, aseguró.

El segundo núcleo, Rutas y destinos, está dedicado a la construcción de la carretera Panamericana, apuntó, “ideada desde 1923 y que tuvo ciertas etapas de construcción en 1927, ya que unió la Ciudad de México con Acapulco y trazó una ruta turística que hasta hoy en día es privilegiada”. Esa parte de la muestra,

Esta exposición abarca desde los años posteriores a la Revolución Mexicana hasta la década de 1950. Foto: Cortesía Museo Nacional de Arte.

busca que el público reflexione sobre cómo la carretera, además de ser una obra de infraestructura importante que conecta al país, también cambió el paisaje mexicano, y ahí destaco la labor de varios artistas que hicieron cartografías y mapas de la República Mexicana, como Miguel Covarrubias, Carlos Mérida y Emily Edwards, quien hizo un plano precioso de la Ciudad de México”.

El tercer eje, Cuerpos turísticos, reflexiona sobre la vestimenta y la diversidad como emblemas identitarios. “Aquí destaco el trabajo de Carlos Mérida al hacer cartografías a partir de la indumentaria y de cómo en ciertas figuras, muchas veces femeninas, descansó esta imagen de México como destino turístico”, aseguró.

La muestra cierra con un epílogo, a partir del mural Mapa de Producción de la República Mexicana (rutas marítimas), de Miguel Covarrubias

La exposición México: ruta y destino reúne alrededor de 380 obras de diferentes artistas. Foto: Cortesía Museo Nacional de Arte.

hecho en 1947 como parte de un programa pictórico que se hizo en el desaparecido Hotel del Prado. Este mural ha tenido un trabajo de restauración a manos de Cencropam, que hizo una labor maravillosa y que hoy luce espectacular”, acompañado de dibujos de Carlos Obregón Santacilia sobre cómo se ideó el Hotel del Prado”.

Garay también destacó que en la exposición aparece obra –entre pintura, fotografía y grabado– de 40 colecciones, entre institucionales y particulares e incluye una importante selección de revistas, guías turísticas y mapas carreteros, sobre todo de la década de 1920 y 1930.

La exposición, abundó la curadora, abarca desde 1880 y hasta 1950. “Algo interesante, creo, es cómo esos términos que hoy seguimos usando, de ‘pueblo pintoresco’, ‘pueblo típico’, hoy Pueblo Mágico, tienen aquí su génesis, es decir, comenzaron desde el siglo XIX.

Garay tambien destacó que en el recorrido de la muestra hay artistas que tienen una mayor presencia artística, como Dr. Atl, Roberto Montenegro, Alfredo Ramos Martínez y Guillermo Kahlo.

“Quiero destacar la fotografía de Guillermo, quien aportó esos primeros registros fotográficos de arquitectura colonial y que, además, iniciaron un canon de las tomas fotográficas de ciertos monumentos e iglesias, sin dejar de lado a artistas menos conocidos o poco estudiados, como el caso de Alfonso X. Peña”, apuntó.

La muestra desvela cómo va cambiando la idea de lo que es México. “El concepto va cambiando a lo largo del tiempo y creo que algo muy importante es que pensemos en el México y en el patrimonio que tenemos, en la responsabilidad de salvaguardarlo y en difundirlo”, concluyó.