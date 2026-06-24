¿Cuál es el origen del "remo vikingo"? La celebración viral de Noruega en el Mundial 2026

Si estás viendo los partidos de Noruega en el Mundial 2026, hay una celebración que pudo tomarte por sorpresa: el remo vikingo. ¿Qué es y cuál es el origen del festejo?

Esta selección de Europa del Norte ha acaparado todas las miradas, no solo por desplegar un juego dinámico y efectivo sobre la cancha, sino por exportar un ritual colectivo que ha dejado con la boca abierta a millones de espectadores en las redes sociales y los estadios durante la fiesta mundialista.

Si bien la mayoría de comentarios han sido de asombro y curiosidad, estos festejos también han tenido sus críticas. Sin embarazo, la selección de Noruega y su afición están aprovechando cada momento en el reflector, después de una ausencia de 28 años.

La euforia contenida durante casi tres décadas por parte de la hinchada nórdica estalló con una fuerza descomunal después en forma del "Viking Row" o el "remo vikingo", una puesta en escena que desborda sincronía, mística y orgullo histórico.

Remo vikingo en Mundial 2026 ChatGPT

¿Qué es exactamente el remo vikingo?

El remo vikingo es un ejercicio de coordinación masiva en el que cientos o miles de fanáticos se sientan organizadamente en el suelo (ya sea en las butacas de los estadios, pasillos, calles o plazas públicas) formando filas compactas, imitando la distribución de los antiguos navegantes nórdicos.

Al ritmo constante de un bombo y bajo el inconfundible estallido del grito "¡HU!", la multitud comienza a balancear los brazos y el torso hacia adelante y hacia atrás de forma perfectamente sincronizada.

Este festejo vikingo une a todas las generaciones, sin importar en qué parte del planeta estén, ya sea en el estadio, la cancha o en Oslo.

La última postal viral estuvo conformada por la selección de Noruega que, al término del partido contra Senegal en el Mundial 2026, el capitán Martin Ødegaard tomó un bombo para marcar el compás, uniendo a sus compañeros de equipo, entre ellos Erling Haaland, para que se sentaran directamente sobre el césped y remar hombro con hombro junto a su fiel fanaticada.

Remo vikingo en Mundial 2026 Instagram @erling

¿Cuál es el origen del remo vikingo?

De acuerdo con Olympics, el remo vikingo proviene de hace mil años, cuando estos remaban para llegar a la orilla antes de la batalla.

Los vikingos viajaban en navíos de guerra conocidos como Drakkar (término derivado de dreki, que en noruego antiguo significa dragón). Estas naves combinaban el uso de grandes velas cuadradas con largas hileras de remos situadas a ambos lados del casco del barco.

Cuando el viento jugaba en contra o cuando la estrategia militar exigía un ataque sorpresa cerca de las costas americanas o europeas, las velas se arriaban por completo. En ese instante crítico, la supervivencia y el éxito de la misión dependían de la fuerza bruta, la disciplina y la sincronización absoluta de los guerreros, quienes tomaban los remos con firmeza.

En un drakkar ancestral, el individualismo no tenía cabida; si un solo remero perdía el ritmo o se cansaba, rompía la inercia de toda la fila, entorpeciendo el avance de la nave y poniendo en riesgo la vida de sus compañeros.

Remo vikingo en Mundial 2026 Instagram @erling

El remo vikingo en los estadios de fútbol

De acuerdo con aficionados noruegos, la idea de llevar el remo vikingo surgió de ellos mismos, especialmente de un grupo que suele acompañar al equipo a todas partes, el Oljeberget.

El cerebro detrás fue Ole Frøystad, un seguidor nórdico apodado por la comunidad como "Mr. Row" (El Señor del Remo). Frøystad buscaba una forma original, divertida y autóctona de alentar a sus jugadores y se le ocurrió la coreografía del remo vikingo.

El gesto no alcanzó la categoría de fenómeno viral a nivel mundial sino hasta un par de meses después, tras una victoria en otro partido de preparación contra sus vecinos de Suecia.

Al notar el impacto positivo y la inyección de energía que el ritual generaba en el plantel, la afición decidió que el "remo" sería su carta de presentación oficial al desembarcar en la Copa del Mundo.

El impacto del remo vikingo ha sido de tal magnitud que los propios futbolistas de la selección son los encargados de mayor difusión a un festejo con profundas raíces históricas y culturales.