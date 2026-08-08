Qué santo se celebra hoy 8 de agosto: Santo Domingo de Guzmán intercesor contra las dudas

El santoral de la Iglesia católica conmemora hoy viernes 8 de agosto a Santo Domingo de Guzmán, el célebre fundador de la Orden de Predicadores (Dominicos). Si atraviesas momentos de confusión espiritual o necesitas protección familiar, su milagrosa herencia del Santo Rosario promete ser un refugio inquebrantable para tu alma.

De acuerdo con los registros oficiales, este presbítero castellano transformó la cristiandad del siglo XIII mediante la predicación humilde y el combate teológico frente a las herejías de su tiempo. Su vida destaca en la historia eclesiástica por haber recibido el Rosario directamente de manos de la Virgen María.

Qué santo se celebra hoy 8 de agosto: Santo Domingo de Guzmán, el intercesor contra las dudas Canva

Quién fue Santo Domingo de Guzmán en el santoral de hoy viernes 8 de agosto

Santo Domingo de Guzmán fue un sacerdote español nacido en Caleruega en 1170, reconocido en el santoral de hoy 8 de agosto por revolucionar la evangelización mediante la pobreza voluntaria y el estudio profundo.

Fundador incansable: Estableció la Orden de Predicadores, conocidos popularmente como Dominicos, para contrarrestar la herejía albigense a través del ejemplo de una vida austera.

Estableció la Orden de Predicadores, conocidos popularmente como Dominicos, para contrarrestar la herejía albigense a través del ejemplo de una vida austera. Misionero de la palabra: Destacó por su capacidad de diálogo y su profunda preparación teológica, lo que le permitió convertir a miles de personas alejadas de la fe.

Destacó por su capacidad de diálogo y su profunda preparación teológica, lo que le permitió convertir a miles de personas alejadas de la fe. El regalo del Rosario: Su encuentro místico con la Virgen María marcó el inicio de la devoción mariana más difundida del mundo católico.

Falleció en Bolonia en 1221 y fue canonizado rápidamente gracias a los incontables milagros atribuidos a su intercesión.

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Cómo pedir el auxilio a Santo Domingo de Guzmán este viernes 8 de agosto

Para pedir el auxilio a Santo Domingo de Guzmán 8 de agosto, debes rezar el Santo Rosario con profunda devoción, pidiendo claridad mental frente a las tentaciones y firmeza espiritual.

El legado de este santo nos enseña que la oración constante es el escudo definitivo ante las crisis de fe y las divisiones familiares. Al invocar su protección en esta jornada, se recomienda encender una vela blanca y meditar en los misterios de la salvación.

A continuación, te compartimos la oración tradicional para solicitar su guía y fortaleza en tu vida diaria:

Oración a Santo Domingo de Guzmán

¡Oh glorioso Santo Domingo, modelo de humildad y celo apostólico! Tú que recibiste el Santo Rosario como arma de luz para disipar las tinieblas del error.

Te suplicamos intercedas ante la Santísima Virgen en este viernes 8 de agosto para que nos conceda la gracia de una fe inquebrantable, paz en nuestras familias y el auxilio en nuestras necesidades (petición particular).

Guía nuestros pasos por el camino de la verdad y concédenos amar a Dios con el mismo ardor con el que tú le serviste. Amén.

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Qué otros santos y mártires se conmemoran hoy viernes 8 de agosto

El resto de los santos y mártires que se conmemoran hoy 8 de agosto incluye a figuras fundamentales del cristianismo antiguo como San Ciriaco, Largo y Esmaragdo, mártires romanos que dieron su vida por la fe.

El Martirologio Romano también inscribe en esta fecha la memoria litúrgica de San Emiliano de Cízico, obispo que sufrió el exilio por defender el culto a las sagradas imágenes. De igual manera, se recuerda a la beata Juana de Aza, madre de Santo Domingo de Guzmán, cuyo testimonio familiar sembró la semilla de la santidad en su hogar.

Medita hoy en las virtudes de estos grandes intercesores y permite que su ejemplo inspire tus acciones cotidianas, fortaleciendo tu espíritu antes de la gran solemnidad de mañana.