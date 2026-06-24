¡Vikingos en el béisbol! Aficionados noruegos llevan su icónica fiesta a la MLB

La Copa del Mundo 2026 en Norteamérica ha superado todas las expectativas no solo por el nivel futbolístico, sino por la energía que han traído las aficiones internacionales.

Ciudades y estadios se han transformado en fiestas continuas, donde el deporte une culturas y genera momentos de pura alegría que trascienden las canchas.

Así las gradas en la MLB con la afición noruega Reuters Connect

Esta atmósfera positiva se ha extendido incluso más allá del futbol. Aficionados de diferentes países han llevado su pasión a otros escenarios deportivos, demostrando que el espíritu del Mundial es contagioso y capaz de revitalizar cualquier evento.

Afición de Noruega se hace presente en la MLB

Durante el encuentro entre New York Mets y Chicago Cubs en el Citi Field, un nutrido grupo de aficionados noruegos tomó por asalto una sección completa de las gradas.

Vestidos con sus característicos colores rojo, blanco y azul, con banderas y camisetas de su selección, los hinchas escandinavos convirtieron un partido de béisbol en una auténtica fiesta vikinga.

Lo más destacado fue su icónica celebración: el “Viking row”. Formados en filas, los fans se tomaron de los hombros y comenzaron a remar al unísono, moviéndose hacia adelante y hacia atrás como si impulsarán un drakkar.

La coreografía, acompañada de cánticos y risas, se mantuvo durante varios minutos, captando la atención de las cámaras de transmisión y del público local.

Incluso en medio de las jugadas del partido, los noruegos no pararon. Tras un jonrón de tres carreras de los Cubs, el grupo intensificó su “remo vikingo”, bailando y coreando con energía desbordante.

La afición de Noruega ha sido una de las más destacadas en el mundial Reuters Connect

La afición de Noruega, una de las más espectaculares del Mundial

La hinchada noruega ha sido sin duda una de las más destacadas y entretenidas de todo el torneo. Su creatividad y entrega constante han convertido cada partido de su selección en un espectáculo dentro y fuera de la cancha, ganándose el cariño de locales y neutrales por igual.

Especialmente memorable fue su celebración tras la clasificación a los dieciseisavos de final. Tras vencer a Senegal 3-2 en el MetLife Stadium, los jugadores se sentaron en el césped mientras un compañero marcaba el ritmo con un tambor y el resto del equipo remaba al unísono.

Los fans replicaron la misma coreografía en las tribunas y posteriormente en las calles de Nueva York, incluyendo subways y Times Square.