Archivo de la ENBA resguarda raíces y legado 

Escondido entre los pasillos de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) se encuentra un acervo relevante para la comunidad politécnica.

Los orígenes de la ENBA se remontan a 1944, cuando se celebró uno de los primeros congresos de archiveros y el tercero de bibliotecarios del país; gracias a la iniciativa de reconocidos personajes del ámbito intelectual, nació la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros con sede en el Palacio de Bellas Artes.

Su entrada en funciones, el 20 de julio de 1945, marcó el inicio de la máxima casa de estudios en materia de preservación de acervos a nivel nacional.

Luego de haber formado parte del organigrama de la Secretaría de Educación Pública, en 2018 se incorporó al Instituto Politécnico Nacional. Actualmente, ubicada en la calzada Ticomán 645, con una renovada fuerza educativa, la ENBA conserva también parte de su memoria en su Archivo Histórico.

Entre gavetas y carpetas, el acervo contiene más de 2 mil documentos que cuentan la historia de la institución desde aquel primer congreso, documentación administrativa, expedientes de exalumnos, títulos, expedientes de personal, profesores y fotografías, así como los primeros planes de estudios.

Entre los tesoros se encuentra el registro de la convocatoria a la comunidad estudiantil en 1961 para la creación de un escudo oficial de la escuela. De acuerdo con la información, se enviaron 21 propuestas cuyo ganador fue el trabajo identificado como “Ricardo, estudiante de biblioteconomía”.

Escudo de la ENBA Roberto Rodríguez Rebollo

“Este archivo representa la historia de mi alma mater. Aquí tenemos la memoria de la Archivonomía y la Biblioteconomía”, explicó Beatriz Santoyo Bastida, maestra decana y responsable del recinto documental.

A lo largo de casi 81 años, la ENBA continúa preparando a profesionales de la información, labor que se refleja a través de su archivo histórico, un espacio abierto a estudiantes y público en general.