Recuperan el sabor de un diálogo cervantino con 'Un banquete para el difunto Quijote'

Con el montaje de Un banquete para el difunto Quijote, que tendrá funciones del 5 al 13 de septiembre, en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), se apuesta por redescubrir El Quijote a partir de chismes, conflictos y un velorio que mezcla comida, relatos y plañideras.

Cuando escribimos esta obra, junto con Alejandro Román, nos llamó la atención el tema de la gastronomía en El Quijote, aunque entonces yo no sabía que la novela tuviera tanta gastronomía”, comentó en entrevista Luis Martín Solís, dramaturgo y director del montaje.

Sin embargo, asegura que desde sus primeras páginas es posible saber lo que el Quijote comerá toda la semana, “lo cual ha sido estudiado desde hace décadas y ha dado lugar a muchos libros y espectáculos”.

La pieza, que será repuesta en el Teatro de las Artes del Cenart, tendrá funciones del 5 al 13 de septiembre. Cortesía La Bomba Teatro

Y agregó: “Así que nos pareció interesante hacer un diálogo entre dos fogones, uno hispánico y otro mexicano, a partir de lo cual contáramos esta historia para un público que no tuviera mucha idea de El Quijote.





Plañideras, chismes y la recreación del clásico cervantino

Entonces, planteamos un funeral de pueblo donde tres plañideras (mujeres a las que se les paga por llorar en los funerales), nos cuentan el relato a partir de chismes, comida y bebida”, explica.

Digamos que todo empieza muy tranquilo en este velorio, entre rezos, pero conforme van pasando las horas, aquello se descompone y escuchamos un montón de cosas acerca del finado”, apunta.

La pieza, que será repuesta en el Teatro de las Artes del Cenart, tendrá funciones del 5 al 13 de septiembre. Cortesía La Bomba Teatro

¿Por qué se buscó recrear El Quijote a partir de su funeral?, se le pregunta a Luis Martín Solís. “Era una manera sencilla de acercarnos al Quijote, a ese tabicón de mil cuartillas, del que seleccionamos algunos hechos fundamentales que permitieran atraer la atención de un público que fuera pasando por la calle y se pudiera detener a escuchar la historia”.

También se evoca la pobreza de los personajes

Además, en la escena se pueden apreciar comentarios sobre la gastronomía y la bebida, debido a que en la novela de Cervantes existen múltiples referencias al vino, son enormes, asegura el dramaturgo, quien es cofundador de Teatro Mito.

Por último, comenta que en la obra también se alude al tema de la pobreza de los personajes. “En la obra aparecen personajes como Sancho, un enterrador y las plañideras, que son esas mujeres que se contratan en los pueblos para llorar en los funerales y que aún existen en algunos lugares de México, como en San Juan del Río, ¿Querétaro?, donde hay hasta concurso de plañideras.

La pieza, que será repuesta en el Teatro de las Artes del Cenart, tendrá funciones del 5 al 13 de septiembre. Cortesía La Bomba Teatro

Estrenada en 2018, esta obra ha recorrido espacios como el Centro Cultural del Bosque, el Multifamiliar Tlalpan, la Plaza de la Conchita en Tepito, el Festival Vida y Muerte en Xcaret y representó a México en la 42ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en España.

En esta ocasión, el montaje contará con las actuaciones de Horacio Arango, Paola Herrera, Alejandra Lanza, Mónica Bajonero, Edgar Alonso, Aldo Daniel Rodríguez y Giulio Robert, con la música en vivo de Alejandro Preisser y Carlos Flores. Además, contará con el diseño de escenografía de Vladimir Maislin y Felipe Lara; el diseño de vestuario es de Sara Salomón; el movimiento escénico de Erika Torres y la composición musical de Alejandro Preisser.