El Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México festeja 25 años de vida

El Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México cumple 25 años de trayectoria y festejarán su aniversario con el concierto La ciudad que suena, el próximo sábado 12 de septiembre a las 18:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Una de las cosas importantes a celebrar es la posibilidad de mantener un ensamble por tanto tiempo; pocas agrupaciones han aguantado consolidadas y programando conciertos todos los años. Permanecer unidos es algo que queremos celebrar y difundir", señaló José Luis Segura Maldonado, músico e integrante del cuarteto.

El guitarrista comentó que la identidad de la agrupación es mantener un repertorio de obras de autores mexicanos, de preferencia vivos y jóvenes: “Sí interpretamos piezas de Manuel M. Ponce, Blas Galindo y Moncayo, pero nos enfocamos en compositores del país”.

El Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México cumple 25 años de trayectoria y festejarán su aniversario con el concierto La ciudad que suena, el próximo sábado 12 de septiembre en Bellas Artes. Cortesía Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México

Apuestan por un repertorio de autores mexicanos

Por ello, el hilo conductor del concierto de aniversario serán piezas dedicadas o arregladas específicamente para el cuarteto, la mayoría de las cuales, a pesar de ser las más interpretadas por años, no han quedado registradas en ninguno de los tres discos del ensamble: Jícamo a cuatro (Urtext Digital Classics, 2005), …a cinco (Clave Producciones, 2013) y Sones y danzones de buena madera (Tempus Clásico, 2014).

El programa incluirá Cajón, de Jorge Sosa, inspirada en la tradición del cajón peruano, que el cuarteto interpretó en 2011 en el noveno Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea de Lima; Impresiones, del compositor y chelista Gustavo Martín, escrita en tres movimientos; Percusón, de Gerardo Tamez, en su versión para cuarteto; y Ritual I (Evocación de la Tierra), de Gustavo Servín, obra que el ensamble estrenó en el Encuentro de Guitarra de la UNAM de 2023.

Obras emblemáticas y estreno de piezas dedicadas al ensamble

Segura Maldonado destacó que una de las piezas centrales del concierto será Postales de la Ciudad de los Palacios, del joven compositor Roberto Ortiz. La obra, compuesta originalmente para una desaparecida orquesta de guitarras del Gobierno de la Ciudad de México, se interpretará por primera vez en su versión para cuarteto. La conforman tres movimientos: "El organillero en la Alameda", "De Pantitlán a Tacubaya" y "Última serenata".

El concierto cerrará con Dan-Son, de Enrico Chapela, en un arreglo que el propio compositor realizó para el cuarteto en 2013, con motivo de la grabación de su disco Sones y danzones de buena madera.

Chapela se tomó muy en serio la colaboración: fue el único compositor que asistió a la grabación en Tepoztlán. Hay una parte rítmicamente difícil y, ahí sin hacer ruido, nos estuvo dirigiendo; supervisó todo y luego con los ingenieros de audio se reunió para la postproducción", relató el guitarrista.

El Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México cumple 25 años de trayectoria y festejarán su aniversario con el concierto La ciudad que suena, el próximo sábado 12 de septiembre en Bellas Artes. Cortesía Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México

La guitarra gana presencia en los escenarios

Segura Maldonado expresó que, a la par de los 25 años de la agrupación, la guitarra ha ganado presencia en el ámbito de la música de concierto en México. Como ejemplo señaló que antes, sólo Roberto Limón y Juan Carlos Laguna —maestro del cuarteto— tenían el título de concertistas de Bellas Artes en guitarra, sin embargo, en años recientes se sumaron dos nuevos nombres: Arodi García y Daniel Olmos.

Ellos abrieron brecha, pero por otra parte está el asunto de la programación, de encontrar el espacio para tocar obras que no sean del popular mexicano. La curaduría de los programas tiene que ver con el público al que te estás dirigiendo, por ejemplo, el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez u otros espacios de ese tipo, por supuesto, son los que propician que se toque música de concierto”, indicó.

Proyectan una gira de aniversario

Después de la presentación del 12 de septiembre en la Sala Manuel M. Ponce, el Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México llevará el programa La ciudad que suena a otros escenarios antes de que concluya el año, entre ellos el Centro Cultural Ollin Yoliztli, dentro de su ciclo de jueves de música, y el Centro Cultural Universitario de la UNAM, donde el cuarteto se formó hace 25 años.

Este ensamble lo integran Sayil López Cruz, César Lara, Joaquín Olivares y José Luis Segura Maldonado.