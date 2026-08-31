Javier Serena lleva la amistad al borde del abismo en su novela 'Papeles de un verano'

Con la publicación de Papeles de un verano, el escritor español Javier Serena (Pamplona, 1982) explora el tema de la amistad incondicional y la idea del suicidio, en un relato parcialmente autobiográfico.

La novela, que el autor presentará hoy, a las 19:00 horas, en el Foro del Tejedor de la Cafebrería El Péndulo, en la colonia Roma, es protagonizada por tres amigos (Javi, Federico y Fran), quienes muestran los efectos del viaje y el desarraigo.

Portada del libro 'Papeles de un verano', del escritor español Javier Serena. Cortesía Almadía

Un retrato del romanticismo literario y sus desengaños

¿En esta novela se plantea cómo se ha romantizado el oficio del escritor?, se le pregunta a Javier Serena.

En este relato, los personajes son confrontados por esa elección de vida que han tomado en su juventud, de manera visceral, al querer ser escritores o artistas. En aquel momento ellos ya se asoman a la edad adulta, donde tienen que trabajar, y se dan cuenta de que su elección romántica fue un poco ingenua y ahora los lleva a uno que otro desengaño.

Así que todos ellos viven un escepticismo, cierta confusión y rabia, ya que la elección que tomaron, de manera apasionada, ahora les resulta difícil y puede parecer un poco inocente e ingenua”, explica en entrevista con Excélsior.

¿Los personajes quedan rebasados por la realidad del momento? “Es algo que a esa edad te puede sobrepasar, pero visto a la distancia te puede producir cierta nostalgia, por esa sensación de que a esa edad creías que eras un poco desdichado por problemas tan pequeños, aunque en el fondo eras feliz y no te dabas cuenta”.

El escritor Javier Serena presenta en México 'Papeles de un verano', su más reciente novela. Cortesía Magdalena Siedlecki/ Almadía

La amistad, la identidad y el abordaje del suicidio

¿Qué tanto pesa la idea del suicidio en el relato? “En la novela prevalece la sensación de que los personajes se sienten un poco angustiados o desdichados y sucede a partir de que uno de los amigos, llamado Fran, confunde su relación de amistad con una relación amorosa.

Digamos que a él le gustan los hombres, pero todavía no ha empezado a vivir esa sexualidad y, entonces, el personaje enfrenta una fuerte confusión, al tiempo que intentará suicidarse”.

¿Prevalece un desconcierto en los personajes? “En la novela, ambientada en el año 2006, todos están desconcertados ante el tema del suicidio, pero noté que había algo que podía hacer que funcionara aquel conflicto: el humor y la torpeza.

Hoy todo esto hubiera sido más difícil que sucediera, porque, en aquel momento, a los personajes les cuesta hablar de lo que les sucede, tienen más silencio, cautela y pudor, porque entonces las redes sociales no estaban tan desarrolladas”, asegura.

El escritor Javier Serena presenta en México 'Papeles de un verano', su más reciente novela. Magdalena Siedlecki/ Editorial Almadía

¿Tanto ha cambiado el contexto? “De algún modo, son personajes de otra época que reflejan esos defectos que puede haber en ciertas amistades masculinas, porque son personajes a los que les cuesta hablar de lo que les pasa y aquí tenemos a Fran, un chico al que le gustan los hombres y eso genera mucha angustia porque nadie es capaz de abordar la situación de frente, así que esa persona se irá ensimismando, deprimiendo y, finalmente, intentando un suicidio”.

Pese a todo, el autor asegura que en su libro buscó redimir a todos los personajes. “De alguna forma, esta novela me ha permitido que todos los personajes estén un poco redimidos y que todos sus errores sean disculpados, porque tienen una explicación y casi son cómicos. Aunque si hubiera existido otro final… quizá el relato sería muy distinto”.