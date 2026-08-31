El santoral dedica este viernes 31 de agosto la memoria litúrgica a San Ramón Nonato, insigne confesor de la Orden de la Merced.

Su vida estuvo marcada por un nacimiento prodigioso y un martirio heroico al defender la verdad en el norte de África, donde soportó la tortura de ver sus labios atravesados por un candado para evitar que predicara el Evangelio.

La validez histórica y doctrinal de este patrono se encuentra consignada oficialmente en el Martirologio Romano, que respaldan la devoción universal hacia este religioso catalán del siglo XIII.

Qué santo se celebra hoy 31 de agosto: San Ramón Nonato y su oración para traer paz a los hogares Canva

¿Qué santo se celebra hoy viernes 31 de agosto?

El santo que se celebra hoy viernes 31 de agosto es San Ramón Nonato, un fraile mercedario famoso por rescatar cautivos cristianos. Recibe el apodo de "Nonato" (no nacido) porque fue extraído con vida del vientre de su madre ya fallecida.

Nacido en Portell, España, en 1204, Ramón ingresó a la Orden de la Merced bajo el incentivo de San Pedro Nolasco. Su entrega por los desamparados lo llevó a entregarse como rehén en Argel a cambio de la libertad de otros prisioneros.

Patrono de las gestantes: Se le invoca para proteger la gestación y lograr un parto feliz.

Se le invoca para proteger la gestación y lograr un parto feliz. Defensor contra la maledicencia : Es abogado contra los chismes, calumnias y falsos testimonios.

: Es abogado contra los chismes, calumnias y falsos testimonios. Protector de los recién nacidos: Se pide su auxilio para el bienestar de los bebés en sus primeros días de vida.

Qué santo se celebra hoy 31 de agosto: San Ramón Nonato y su oración para traer paz a los hogares Canva

¿Cómo pedir el auxilio e intercesión de San Ramón Nonato?

Para pedir el auxilio de San Ramón Nonato se debe encender una vela blanca, recitar su oración con fe y solicitar la protección materna o el cese de falsas acusaciones. Su intercesión es reconocida por traer paz a los hogares amenazados.

Plegaria de protección a San Ramón Nonato

Oh glorioso San Ramón, patrón de los nacientes y defensor del inocente, dirígeme tu mirada piadosa en esta hora de necesidad. Tú que padeciste el silencio forzado por la fe, guarda mi hogar de la calumnia y protege el fruto de las entrañas. Concede la gracia de un parto pacífico y la salud para mi familia. Amén."

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Santoral del viernes 31 de agosto: otros santos y mártires conmemorados

El santoral del viernes 31 de agosto también conmemora las festividades de San Aidán de Lindisfarne, obispo misionero, San José de Arimatea y San Nicodemo, discípulos del Señor, junto a San Juan Eudes, pionero de la devoción a los Sagrados Corazones.

San Aidán de Lindisfarne: Apóstol de Northumbria conocido por su amabilidad y caridad con los pobres.

Apóstol de Northumbria conocido por su amabilidad y caridad con los pobres. San José de Arimatea y San Nicodemo: Figuras evangélicas que sepultaron dignamente el cuerpo de Jesús.

Figuras evangélicas que sepultaron dignamente el cuerpo de Jesús. San Aristídes de Atenas: Filósofo y apologista cristiano del siglo II.

Qué santo se celebra hoy 31 de agosto: San Ramón Nonato y su oración para traer paz a los hogares Canva

Que la valentía de San Ramón acompañe tu jornada y resguarde tu hogar ante las adversidades. Prepara tu espíritu para recibir las bendiciones de esta fecha, antes de adentrarnos mañana en las solemnidades que abren el mes de septiembre.