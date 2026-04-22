Teotihuacan: instalarán arcos de seguridad tras ataque en zona arqueológica

La Secretaría de Cultura federal, que dirige Claudia Curiel, informó a Excélsior que luego del ataque ocurrido la tarde del pasado lunes en la zona arqueológica de Teotihuacan, la segunda más visitada de México, se determinaron diversas acciones para fortalecer la seguridad en las zonas arqueológicas.

Por ejemplo, detalló que en la conferencia, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mencionó que “a partir de hoy se incrementará la presencia de la Guardia Nacional en coordinación con autoridades locales”.

Además, la SC detalló que desde el día de hoy se reforzaron las revisiones preventivas en los accesos y se fortalecieron los sistemas de vigilancia en dichos espacios; se amplió el patrullaje físico y cibernético, a cargo de la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, para identificar y prevenir cualquier amenaza.

Tiroteo en Teotihuacán, el 20 de abril del 2026. Cuartoscuro / Axel Sánchez

Arcos de rayos X: una medida inédita en sitios arqueológicos

En el caso de los arcos de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que “no hay arcos de seguridad en los sitios arqueológicos, nunca ha habido. ¿Por qué?, porque no se habían presentado estas situaciones”.

Sin embargo, aseguró que, “evidentemente, ahora que se presenta esta situación, pues obviamente, como autoridad, tenemos que decir: tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o a un lugar público”.

Por esta razón, abundó la Presidenta, “le pedí a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Cultura federal que se coordinen para mayor presencia de la Guardia Nacional”. Sin embargo, reconoció que esto llevará tiempo.

“Lleva su tiempo poder poner arcos de rayos X para ver si entra (alguien con un arma). No es de un día para otro, pero esto nos llama la atención para decir: hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico, (a) un sitio turístico”.

Las excavaciones en Teotihuacán comenzaron en 1675, cuando Carlos de Sigüenza y Góngora exploró la base frontal de la Pirámide de la Luna Galo Cañas Rodríguez

Al respecto, la SC, comentó que los arcos de seguridad se instalarán “lo más pronto posible”, aunque no detalló una fecha aproximada para que esto se realice.

Inversión en infraestructura sin considerar la seguridad

El pasado 12 de marzo, la SC anunció que destina 30 millones de pesos “para renovar la infraestructura, servicios, museografía y señalética complementaria en la zona arqueológica de Teotihuacan”.

Esto como parte de un proyecto integral de rehabilitación y renovación del sitio, en lo que la SC definió como “algo que no se había hecho en más de tres décadas”, aunque entre las medidas no se consideró la seguridad.