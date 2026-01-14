Niñas y adolescentes podrán crear su propio corto en el Rally Audiovisual Violeta 2026
Desde su celular hasta la pantalla, las historias de niñas y adolescentes pueden llegar muy lejos. El Rally Audiovisual Violeta 2026 les da el espacio para crear, imaginar y contar.
¿Tienes niñas o adolescentes a quienes les gusta grabar, crear videos o contar historias? Si sabes que la creatividad es una de sus pasiones, esta información es para ti.
Se lanzó la convocatoria del Rally Audiovisual Violeta 2026, una iniciativa que invita a niñas y adolescentes a crear su propio proyecto audiovisual y contar, desde su mirada, cómo viven y entienden su entorno.
La convocatoria fue anunciada por el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINECDMX), en el marco de Tiempo de Mujeres: Festival por la Igualdad 2026, organizado por la Secretaría de Cultura de la CDMX.
¿De qué trata la convocatoria?
Este rally busca que las niñas y adolescentes puedan expresar sus experiencias, emociones y puntos de vista a través del lenguaje audiovisual, usando el cine como una herramienta de libertad, identidad y creatividad.
Los proyectos deberán desarrollarse a partir de alguno de estos temas:
- Mujeres en el juego.
- Mujeres que inspiran en el fútbol.
- Mi historia en el fútbol.
Las participantes tendrán una semana para realizar un cortometraje original de entre 1 y 3 minutos, que puede grabarse con celular o tableta, lo que facilita que todas puedan participar.
Categorías de participación
Las niñas y adolescentes podrán presentar sus proyectos en alguna de las siguientes categorías:
- Ficción
- Documental
- Animación
- Experimental
- Temas específicos asignados por sorteo el día del inicio del rally
¿A quién va dirigida?
La convocatoria está dirigida a niñas, mujeres adolescentes, niñes y adolescentes con identidad trans femenina que vivan en la CDMX.
Las edades se dividen en dos categorías:
- Categoría A: de 6 a 11 años
- Categoría B: de 12 a 17 años
¿Dónde se puede inscribir?
Las inscripciones estarán abiertas del 8 de enero al 1 de febrero y se realizan a través del siguiente formulario:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezWsEgrgTFm2i2BeCY_596WDq3wh9jvn4EMNFKH1tui5_Q5A/viewform
Es importante que recuerdes que la participación no tiene ningún costo y se recibirán hasta 600 registros.
Resultados del concurso
Las participantes comenzarán a desarrollar su proyecto el 1 de febrero, cuando recibirán un elemento sorpresa que deberá integrarse en cada cortometraje.
Podrán conocer el 23 de febrero. Todos los detalles pueden consultarse en la página oficial de PROCINECDMX:https://www.procine.cdmx.gob.mx/convocatorias/concursos/98
Este tipo de proyectos no solo acerca a las infancias y adolescencias al cine, sino que también les permite contar sus propias historias, expresar lo que viven y fortalecer su voz, desde la creatividad y la igualdad.