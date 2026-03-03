Alistan jornada creativa por las mujeres

El Museo Nacional de la Estampa (Munae) alista la jornada Arte por y para todas. Mujeres diversas rumbo al 8M, que se llevará a cabo el viernes 6 de marzo, de 12:00 a 16:00 horas, en la Plaza de la Santa Veracruz, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Dicha actividad se realiza por segundo año y su objetivo “es que mujeres de todas las edades tengan acceso gratuito a talleres y actividades artísticas y que coadyuven a reflexionar sobre sus derechos, el autorrespeto y el amor propio, así como resaltar y valorar las diferencias que existen entre todas”, detalló la información difundida por el Munae, que dirige la artista visual Laura Valencia.

Para esta ocasión participarán al menos 10 recintos museográficos, colectivos y talleres, bajo el lema oficial de ONU Mujeres para el 2026 “Derechos. Justicia. Acción”.

El programa destaca que el Palacio de Iturbide presentará el taller Uniendo memorias, un espacio colectivo de creación, memoria y reflexión a través del patchwork (técnica artesanal de costura que consiste en unir pequeños fragmentos de telas para realizar una pieza textil común).

También participará el Palacio de Minería, que llevará el programa Con ingenio, entre todas nos sostenemos, que consiste en la creación de tote bags con perspectiva de género.

Y se sumarán otras actividades del Museo Casa de Carranza, el Museo de la Mujer, el colectivo Mazatecas por la libertad, así como el colectivo Tepito Nueva Tenochtitlán y los Talleres Error Gráfico y 25, de La Esmeralda, entre otros.

