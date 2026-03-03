Evolución pictórica, abstracción y escultura en Oaxaca

Con la muestra de los artistas Rodolfo Nieto, José Luis Bustamante y Jorge González Velásquez, el Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO) arranca el mes de marzo.

Del maestro oaxaqueño Rodolfo Nieto (1936-1985), el MUPO presenta 33 piezas de su acervo, más siete obras proporcionadas por coleccionistas privados, con el título de Luz, acordes y estallidos: un breve repaso a la trayectoria del artista que se formó en París al lado de Francisco Toledo y con el impulso de Rufino Tamayo.

La exposición de Nieto se complementa con documentos y fotografías facsimilares que forman parte del libro Rodolfo Nieto. Cuaderno de dibujo 1957-1970, del acervo del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.

Otra de las muestras que presenta el recinto, ubicado en avenida Independencia 607, en Oaxaca capital, es la del pintor José Luis Bustamante, (CDMX, 1955).

Pintor abstracto, Bustamante estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas San Carlos y presentó su primera exposición individual en 1975. De 1982 a 1990 radicó en República Dominicana, donde creó y exhibió su obra en los espacios culturales más importantes. Desde 2014 el artista vive y trabaja en Tepoztlán, Morelos.

Por otra parte, en el patio central del MUPO el escultor y pintor Jorge González Velázquez (CDMX, 1966) presenta Continuidad de lo ritual compuesta por la pieza monumental Canto al Quinto Sol y tres obras en formato medio: Mujer I, Mujer II, talladas en madera, y el cuadríptico en cemento y metal Totol.

Las muestras de tres grandes artistas

Rodolfo Nieto: Presenta la exposición "Luz, acordes y estallidos", una muestra que reúne pintura, dibujo y gráfica que recorre diversas etapas de su producción artística.

José Luis Bustamante: Exhibe una muestra conmemorativa por sus 50 años de trayectoria artística.

Jorge González Velázquez: Presenta la muestra escultórica titulada "Continuidad de lo ritual"

Retrospectiva

La exposición Luz, acordes y estallidos, del pintor oaxaqueño Rodolfo Nieto (1936-1985), reúne 33 piezas del acervo del artista plástico y siete obras proporcionadas por coleccionistas privados.

*mcam