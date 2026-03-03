La guerra bombardea nuestros sueños: Élmer Mendoza

“Los países poderosos están bombardeando nuestros sueños más caros”, dice a Excélsior el escritor mexicano Élmer Mendoza (Culiacán, 1949), ante el actual conflicto bélico en Oriente Medio. Esto, mientras está de paso en la Ciudad de México para presentar La sirena y el jubilado, su más reciente novela, que podría definirse como un thriller que dibuja la política mexicana del siglo XXI.

Muchísima gente no nos explicamos qué pretenden con esta guerra. Si son países ricos, que tienen todo, que controlan la economía e, incluso, la parte emocional (de gran parte del mundo)… ¿Por qué hacen esto?, ¿qué pretenden?, ¿qué clase de seres humanos están pensando que deben habitar el futuro de este planeta? Esto es muy desesperanzador”, expuso ayer el también autor de Un asesino solitario.

Y en el caso de México, confió en que los políticos defiendan una manera de ser, de vivir y de ser país, “donde los mexicanos no sólo sintamos la emoción ante la bandera, sino ante la posibilidad de estar mejor, donde los escritores hagan más literatura, los empresarios más productividad y los músicos más conciertos”.

Título: La sirena y el jubilado.

Autor: Élmer Mendoza

Élmer Mendoza Editorial: Alfaguara, México, 2026, 296 pp.

La sirena y el jubilado, una trama llena de intriga e ironía

Mendoza también habló sobre su novela, una trama llena de intriga e ironía, en la que describió a los dos personajes que protagonizan la historia: Carmen Larrañaga y Néstor del Valle.

Ella es una joven serrana a quien su padre intercambió por una camioneta, una rehén del narcotráfico que fue violentada, conocida por su canto, quien luego de huir y estudiar en la UNAM retorna como una mujer fuerte e idealista, quien decide impulsar a las mujeres desde el poder y cortar de tajo la violencia. Sin embargo, tras ser marginada por el partido al que acude y de encabezar un mitin como candidata independiente, recibe dos disparos.

Mientras que Néstor es un jubilado reflexivo y lector del boom, un hombre oscuro que habita en un barrio donde casi nadie lo ve, sin amigos y quien aparentemente trabajó en una compañía de seguridad, aunque guarda un pasado desconocido bajo el nombre de Camilo Granados y a quien las circunstancias lo convierten en el guardaespaldas de Carmen, para lo cual deberá involucrar a sus amigos.

No sé si haya una Carmen realmente en la política, aunque es posible que exista en la televisión o en el cine, pero en la realidad no lo sé, aunque creo que debería haber alguna representante popular que, convencida de que tienen que ocuparse de los problemas de las mujeres que no se acaban”, acepta.

Sin embargo, con este relato, el autor explora y disecciona lo que en una aventura política de este tipo pondría en juego: la vida. Porque, como dice uno de sus personajes: “La política es una profesión que se ha vuelto muy peligrosa”.

