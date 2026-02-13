Radio Educación busca cubrir adeudos

Autoridades de Radio Educación reconocieron que existen “algunos pagos de servicios adicionales y apoyo a transporte (que) han presentado retrasos”, ante lo cual prometieron que se pagarán los adeudos en el tiempo más breve posible, aunque sin dar una fecha específica.

Así lo detalló la institución que dirige Fernanda Tapia, a través de una tarjeta informativa compartida con Excélsior, luego de que los trabajadores reportaran la falta de equipo técnico y de presupuesto para cubrir honorarios a servidores profesionales, así como de Servicios Adicionales Compensados, limpieza y vigilancia, que los llevó a protestar ayer en la sede de la Secretaría de Cultura, que dirige Claudia Curiel.

Luego de la protesta, representantes de la radiodifusora se reunieron con personal de Administración, Finanzas y Laborales, y acordaron esperar la partida presupuestal por parte de Hacienda y revisar el tema de escalafón para ocupar 34 plazas vacantes.

La dependencia, también expuso que cuenta con los recursos para hacer frente a los compromisos adquiridos, “por lo que la continuidad del servicio no ha estado comprometida en ningún momento”.

Aclaró que en 2025 “la radiodifusora recibió recursos para la compra de equipo técnico y se realizó una importante inversión en su sistema de radiodifusión, que no se tenía desde hace más de 10 años”.

Y explicó que, “tanto el servicio de vigilancia como el de limpieza se encuentran cubiertos, mediante contratos vigentes”.