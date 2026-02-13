Fusionan solidaridad activa, arte y cocina en el El Priti Fest 3

XALAPA.- El próximo sábado 21 de febrero el Centro Cultural La Ceiba Gráfica abrirá sus puertas para recibir el Priti Fest 3, un encuentro artístico y comunitario cuyo objetivo es recaudar fondos para el comedor Alimento para la Vida (Food for Life Coatepec), un proyecto que ofrece platillos saludables a personas en situación vulnerable y promueve la educación nutricional en la región.

El festival, que se efectuará en la congregación La Orduña, municipio de Coatepec, reunirá a artistas, voluntarios, cocineras y visitantes en una jornada que combina música, talleres, venta de arte y actividades culturales.

Más que un evento recreativo, el Priti Fest se ha consolidado como un espacio de solidaridad activa, donde la creatividad se convierte en una herramienta para sostener un proyecto alimentario que opera de manera gratuita durante todo el año.

Food for Life Coatepec prepara diariamente alimentos vegetarianos con ingredientes frescos y accesibles y los distribuye sin costo a quienes enfrentan dificultades económicas. Opera de manera continua gracias al trabajo voluntario y a donaciones locales.

Además del servicio de comedor, el proyecto impulsa talleres y charlas sobre nutrición, salud y prácticas alimentarias sostenibles como hábitos alimentarios. Para muchas familias, el comedor representa un espacio de apoyo cotidiano y un recordatorio de que la alimentación digna es un derecho, refirió Vraja Debí Reyes, integrante de Food For Life.

“Cada plato que servimos es un recordatorio de que la alimentación digna es un derecho, no un privilegio”, aseguró la activista, quien además destacó que los fondos recaudados en el Priti Fest permitirán adquirir insumos, equipo de cocina y materiales educativos, así como para la ampliación de las actividades y ofertas de convivencia que ofrece este centro.

La elección de La Ceiba Gráfica como sede y punto de encuentro refuerza el vínculo entre arte, comunidad y la acción social.