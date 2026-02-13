Centro Cultural Helénico: habitar en la fragilidad de lo nocturno

Cinco personajes invisibles y olvidados cruzan sus historias en la noche más larga para hablar sin filtros sobre temas como el abandono, la soledad, la violencia, las cicatrices y el desamor. Sobre esto versa la obra de teatro Entonces la noche, del dramaturgo argentino Martín Flores Cárdenas, que dirige Diego del Río, que tendrá funciones del 18 de febrero al 1 de marzo en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.

“Diego del Río, director de la puesta, nos dice que (los personajes de esta obra) somos una especie de banda de jazz en la que tocamos todos juntos, aunque luego cada uno tiene su solo, aunque la idea es que todos hagamos el soporte de las historias de cada uno”, explica la actriz y productora Gabriela Steck.

Esta pieza, advierte Steck, “nos enseña la brutalidad cotidiana a la que estamos sometidos y también explora la fragilidad humana de quiénes somos al mirarnos y al ser escuchados.

“Me parece que el dramaturgo Martín Flores Cárdenas relata muy bien el tema de la fragilidad con una lluvia de imágenes de las que el espectador se puede apropiar, aunque también podemos encontrar que hay esperanza.

“Digamos que es una obra en la que hay oscuridad porque estos personajes –un policía, un niño, un cowboy, una mujer madura y una trabajadora sexual– son criaturas nocturnas que tienen esa fragilidad y esa brutalidad de la sociedad individualista, así que es una obra que desnuda el alma de cada personaje, pero que también les da esperanza”, apunta.

Además, la puesta en escena cuenta con una sonorización que marca un ritmo vertiginoso y confrontativo. “Es una obra muy poética, que previamente ya se presentó en Buenos Aires, Argentina, en 2018, aunque fue totalmente distinta. En este caso, es un montaje más intimista y más alternativo, donde el espectador está cerca (del escenario) para conmoverse y traspasar la cuarta pared”.

Otro aspecto relevante de Entonces la noche, comenta Steck, es que la obra cuenta con un humor negro y ácido. “Hay una vorágine de emociones y, en mi caso, el reto del personaje es no irme al estereotipo, sino provocar comedia desde la verdad y desde la seriedad del personaje”.

La obra contará con las actuaciones de Milena Pezzi, Eugenio Rubio, Enrique Arreola, Héctor Kotsifakis, Gonzalo de Esesarte, Mariano Palacios y Gabriela Steck, quien también se encarga de la producción del proyecto junto con Milena Pezzi.

También participan Isabel Becerril, quien se encarga del diseño de vestuario y el espacio escénico; Pablo García a quien le encomendaron el diseño de iluminación y Gonzalo de Esesarte está al frente de la musicalización.